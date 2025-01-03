Минимальная зарплата с 1 января: какая сейчас и когда ждать повышения

В 2024 году показатель минимальной зарплаты (МЗП) рос дважды: с 1 января – до 7100 грн, а с 1 апреля – до 8000 грн. Однако согласно принятому на 2025 год государственному бюджету, в 2025 году размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы останутся неизменными.

В документе указано, что с 1 января 2025 минимальная заработная плата составляет:

в месячном размере – 8000 гривен;

в почасовом размере – 48 гривен.

При этом не исключено увеличение МЗП в 2025 году, если в Украине улучшится экономическая ситуация.

"Кабинету Министров Украины в случае положительной динамики изменения прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины по итогам выполнения Государственного бюджета Украины в первом полугодии 2025 года и с учетом возможностей ресурсной части государственного бюджета рассмотреть вопрос о возможности повышения размеров прожиточного минимума, минимальной заработной платы и увеличения расходов на выплату пособия на проживание внутренне перемещенным лицам с учетом анализа текущего состояния выполнения таких выплат", — говорится в документе.

Размер прожиточного минимума также не изменится с 1 января 2025года. Он составляет 2920 грн, в том числе для:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;

детей от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемого для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры – 1600 гривен;

лиц, потерявших трудоспособность – 2361 гривна.

Напомним, что в Украине уже были годы, когда 1 января не повышалось МЗП. К примеру, в 2023 году "минималка" ни разу не увеличивалась и составляла 6700 грн.