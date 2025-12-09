Рождественский стол 2025: во сколько обойдутся традиционные блюда

Стоимость традиционного рождественского стола в Украине в 2025 году по средним ценам супермаркетов к началу декабря составляет 1374 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Института аграрной экономики.

По расчетам учреждения, рождественское меню из традиционных блюд: кутья и компот, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, с капустой, с вишнями), тушеная капуста, борщ постный с фасолью, жареный картофель, овощи свежие и соленые 1374 грн.

Эта сумма почти не отличается от показателя в прошлом году – тогда набор блюд обходился в 1365 грн.

Аналитики объясняют относительную стабильность стоимости тем, что существенно подешевели овощи «борщового набора». Речь идет о картофеле, моркови, капусте, свекле и луке, цены на которые за год снизились более чем вдвое.

Причиной стал их рекордный урожай в 2025 году, который существенно увеличил предложение на рынке и сдержал рост стоимости праздничного стола.

В то же время, часть продуктов для рождественского меню заметно подорожала. Больше всего выросло в цене масло — на 26,7%, замороженная вишня — на 25,7%, бочковые огурцы — на 25,2%.

12 блюд на столе

По расчетам ученых, пшеничная кутья – 950 г продуктов традиционной рецептуры – обойдется в 213,37 г рн и станет вторым по стоимости блюдом на праздничном столе. Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: мак – 72,50 грн за 200 г, грецкие орехи – 68,80 грн, а также изюм – 24,99 грн за 100 г соответственно. Основная составляющая кутьи – крупа пшеничная из твердой пшеницы – будет стоить 26,90 грн за 400 г. За мед заплатим еще 18,70 грн за 100 г и добавим немного сахара (50 г) за 1,48 грн.

Третьим по стоимости блюдом будет традиционный компот. Готовые наборы сухофруктов для компота – сушеные яблоки, груши и чернослив – стоят в супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л воды).

Самым же дорогим блюдом в этом году будет жареная рыба – 346,02 грн. За 2 кг живого карпа придется заплатить 339 грн., а за 200 г муки – 7,02 грн.

За борщ постный с фасолью (2,535 кг продуктов на 2 л воды) нужно будет отдать 107,79 грн.

Салат "Винегрет" (1,73 кг продуктов) будет стоить 49,77 грн. Самыми дорогостоящими будут бочковые соленые огурцы 26,80 грн за 200 г.

Вареники с картофелем (1,51 кг продуктов) будут стоить 32,83 грн, включая картофель (1 кг) – 14,90 грн, муку (500 г) – 17,54 грн, соль (10 г) – 0,39 грн.

Вареники с капустой (1,481 кг продуктов) стоят 32,03 грн .

Вареники с вишней будут стоить 87,83 грн. (за 810 г продуктов).

Тушеная капуста (2,239 г продуктов) обойдется в 70,78 грн. Самыми дорогими здесь являются грибы шампиньона (300 г) – 45,35 грн. Стоимость овощей будет составлять 17,19 грн: 1 кг капусты – 10,27 грн, 189 г моркови – 2,06 грн, 660 г лука – 4,86 грн.

Жареный картофель обойдется в 26,08 грн.

Отдельно ставят на стол соление: квашеная капуста – 96,75 грн. за 500 г и огурцы соленые бочковые – 53,70 грн. за 400 г.

Также на столе присутствуют и свежие овощи – огурцы (66,72 грн.) и помидоры (71,90 грн.) по 500 г соответственно.

В настоящее время оптовые цены на помидоры в Украине снизились до 65–75 грн/кг.

В то же время цены на огурцы колеблются в пределах 100–130 грн/кг.