Цены на огурцы бьют восьмилетний рекорд из-за дефицита продукции

В Украине зафиксированы самые высокие за последние восемь лет цены на тепличные огурцы. Удорожание продолжается из-за резкого сокращения предложения местной продукции, сезонного завершения обращения теплиц и стабильно высокого спроса на торговые сети и оптовые компании.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Импортные поставки также не успевают закрывать потребности рынка.

На сегодня оптовые цены колеблются в пределах 100–130 грн/кг (2,37–3,08 долл./кг) в зависимости от сорта, качества и объемов партии. Это примерно на 10% дороже, чем неделю назад, и является самым высоким уровнем минимум за восемь лет.

Большинство крупных тепличных комбинатов уже завершило сезон реализации огурца. Лишь отдельные производители продают небольшие партии, но их себестоимость настолько высока, что они не могут конкурировать с импортом.

Сегодня украинские производители отгружают огурцы в среднем на 12% дороже, чем в этот же период в прошлом году. Участники рынка прогнозируют, что цены продолжат расти, ведь даже вместе с импортными объемами предложение не покрывает текущий спрос.

Отметим, по состоянию на конец ноября цены на огурцы колебались в пределах 85–110 грн/кг.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.