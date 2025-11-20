В Украине дорожают огурцы из-за дефицита качественной продукции

На украинском рынке формируется дефицит качественных огурцов, что влечет за собой дальнейший рост цен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на EastFruit.

Аналитики отмечают, что повышение стоимости становится возможным благодаря стабильному спросу со стороны розничных сетей, предпочитающих именно украинские тепличные огурцы.

На сегодня стационарные тепличные комбинаты реализуют огурцы по 85–110 грн/кг ($2,02–2,61/кг). Это примерно на 10% дороже недели назад.

Несмотря на более высокую цену по сравнению с импортом, ритейлеры выбирают локальную продукцию из-за значительно лучшего качества: импортные огурцы часто уступают по внешнему виду и свежести.

Ценовую ситуацию усугубляет и сокращение предложения — большинство украинских тепличных хозяйств фактически завершили сезон реализации текущего оборота, что уменьшило объемы продукции на рынке.

Несмотря на подорожание, тепличные огурцы в Украине остаются, по крайней мере, на 10% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.