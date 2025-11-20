В Україні дорожчають огірки через дефіцит якісної продукції

На українському ринку формується дефіцит якісних огірків, що спричиняє подальше зростання цін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на EastFruit.

Аналітики зазначають, що підвищення вартості стає можливим завдяки стабільному попиту з боку роздрібних мереж, які віддають перевагу саме українським тепличним огіркам.

Станом на сьогодні стаціонарні тепличні комбінати реалізують огірки по 85–110 грн/кг ($2,02–2,61/кг). Це приблизно на 10% дорожче, ніж тиждень тому.

Попри вищу ціну порівняно з імпортом, ритейлери обирають локальну продукцію через значно кращу якість: імпортні огірки часто поступаються за зовнішнім виглядом і свіжістю.

Цінову ситуацію посилює й скорочення пропозиції — більшість українських тепличних господарств фактично завершили сезон реалізації поточного обороту, що зменшило обсяги продукції на ринку.

Попри подорожчання, тепличні огірки в Україні залишаються принаймні на 10% дешевшими, ніж в аналогічний період минулого року.

Додамо, що сезон реалізації огірків із місцевих тепличних комбінатів в Україні підходить до завершення, а виробникам вдається підвищувати ціни на цю продукцію практично щодня.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.