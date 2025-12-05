Ціни на огірки б’ють восьмирічний рекорд через дефіцит продукції

В Україні зафіксовано найвищі за останні вісім років ціни на тепличні огірки. Подорожчання триває через різке скорочення пропозиції місцевої продукції, сезонне завершення обігу теплиць та стабільно високий попит торговельних мереж і гуртових компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків проекту EastFruit.

Імпортні поставки також не встигають закривати потреби ринку.

Станом на сьогодні оптові ціни коливаються в межах 100–130 грн/кг (2,37–3,08 дол./кг) залежно від сорту, якості та обсягів партії. Це приблизно на 10% дорожче, ніж тиждень тому, і є найвищим рівнем мінімум за вісім років.

Більшість великих тепличних комбінатів уже завершили сезон реалізації огірка. Лише окремі виробники продають невеликі партії, але їхня собівартість настільки висока, що вони не можуть конкурувати з імпортом.

Нині українські виробники відвантажують огірки в середньому на 12% дорожче, ніж у цей же період минулого року. Учасники ринку прогнозують, що ціни продовжать зростати, адже навіть разом із імпортними обсягами пропозиція не покриває поточний попит.

Зауважимо, станом на кінець листопада, ціни на огірки коливалися в межах 85–110 грн/кг.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.