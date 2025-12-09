Різдвяний стіл 2025 року: у скільки обійдуться традиційні страви

Вартість традиційного різдвяного столу в Україні у 2025 році за середніми цінами супермаркетів на початок грудня становить 1374 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Інституту аграрної економіки.

За розрахунками установи, різдвяне меню зі традиційних страв: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі і солоні, – обійдуться в розрахунку на середньостатистичну родину близько 1374 грн.

Ця сума майже не відрізняється від показника минулого року — тоді набір страв обходився у 1365 грн.

Аналітики пояснюють відносну стабільність вартості тим, що істотно подешевшали овочі «борщового набору». Йдеться про картоплю, моркву, капусту, буряк та цибулю, ціни на які за рік знизилися більш ніж удвічі.

Причиною став їхній рекордний урожай у 2025 році, який суттєво збільшив пропозицію на ринку та стримав загальне зростання вартості святкового столу.

Водночас частина продуктів для різдвяного меню помітно подорожчала. Найбільше зросли в ціні олія — на 26,7%, заморожена вишня — на 25,7%, бочкові огірки — на 25,2%.

12 страв на столі

За розрахунками науковців, пшенична кутя – 950 г продуктів традиційної рецептури – обійдеться у 213,37 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак – 72,50 грн за 200 г, волоські чищені горіхи – 68,80 грн, а також родзинки – 24,99 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті – крупа пшенична з твердої пшениці – коштуватиме 26,90 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 18,70 грн за 100 г і додамо трохи цукру (50 г) за 1,48 грн.

Третьою за вартістю стравою буде традиційний узвар. Готові набори сухофруктів для узвару – сушені яблука, груші та чорнослив – коштують у супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожчою ж стравою в цьому році буде смажена риба – 346,02 грн. За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 339 грн, а за 200 г борошна – 7,02 грн.

За борщ пісний з квасолею (2,535 кг продуктів на 2 л води) треба буде віддати 107,79 грн.

Салат «Вінегрет» (1,73 кг продуктів) коштуватиме 49,77 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 26,80 грн за 200 г.

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 32,83 грн, включаючи картоплю (1 кг) – 14,90 грн, борошно (500 г) – 17,54 грн, сіль (10 г) – 0,39 грн.

Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) вартують 32,03 грн.

Вареники з вишнею коштуватимуть 87,83 грн (за 810 г продуктів).

Тушкована капуста (2,239 г продуктів) обійдеться у 70,78 грн. Найдорожчими тут є гриби печериці (300 г) – 45,35 грн. Вартість овочів становитиме 17,19 грн: 1 кг капусти – 10,27 грн, 189 г моркви – 2,06 грн, 660 г цибулі – 4,86 грн.

Смажена картопля обійдеться у 26,08 грн.

Окремо ставлять на стіл соління: квашена капуста – 96,75 грн за 500 г і огірки солоні бочкові – 53,70 грн за 400 г.

Також на столі присутні і свіжі овочі – огірки (66,72 грн) і помідори (71,90 грн) по 500 г відповідно.

Наразі оптові ціни на помідори в Україні знизилися до 65–75 грн/кг .

Натомість ціни на огірки коливаються в межах 100–130 грн/кг