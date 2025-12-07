В Украине дешевеют тепличные и импортные помидоры из-за низкого спроса

Спрос на помидоры в Украине снизился после прошлогоднего кратковременного подорожания, что повлекло за собой новую волну падения цен на импортные и тепличные томаты. На рынке поступают только одиночные партии местной продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует EastFruit.

Какие цены на помидоры?

Оптовые цены на помидоры в Украине снизились до 65–75 грн/кг (около $1,54–1,78/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной снижения цен производители называют резкое падение спроса на тепличные томаты и активизацию поставок импортных овощей, не всегда соответствовавших ожиданиям покупателей по качеству.

Импортные помидоры поступают на украинский рынок в среднем на 10% дешевле, чем в этот же период в прошлом году. В то же время большинство оптовых компаний прогнозируют дальнейшее снижение цен. Трейдеры отмечают, что при сохранении нынешних темпов продаж им придется предлагать продукцию подешевле, чтобы избежать накопления непроданных томатов на складах.

Производители томатов в Украине

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются: