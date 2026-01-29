Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Готівковий курс:

USD

43,10

42,95

EUR

51,55

51,30

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації

Менше часу в ТРЦ: як змінилися покупки українців і які сегменти втрачали у 2025 році

жінка закупи трц
Цільові візити до ТРЦ почастішали / Freepik

Покупці менше часу перебувають у торговельних центрів та відвідують менше магазинів за один візит. Внаслідок мобілізації зникає традиція родинного шопінгу і просідає сектор розваг.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Асоціацію ритейлерів України. 

Як змінилась поведінка покупців?

Експерти зазначають, що попри активний розвиток онлайн-сервісів, 60% покупців віддають перевагу офлайн-купівлям. 

“Частка людей, які використовують здебільшого тільки офлайн-канал придбання товарів, залишається майже незмінною з часів COVID”,  говорить Максим Гаврюшин, голова УРТЦ та операційний директор Budhouse Group.

За словами експертів, люди більше планують покупки онлайн і приходять до ТРЦ з конкретною метою, а не “походити”. Разом із тим частіше повертаються, якщо центр закриває його потреби.

“F&B і розваги тягнули повторні приходи, а будні були сильнішими за вихідні у частині трафіку”,  зазначила Ганна Корягіна, міжнародної директорки з оренди Nhood Holding.

Водночас тенденції цільових візитів та меншого перебування в магазинах - це більше про торговельні центри районного формату або біля ЖК. Якщо говорити про великі ТРЦ, то саме вони здебільшого стали пунктами незламності, і фіксують зростання імпульсивних купівель. 

Які сегменти просідають?

Відзначається, що внаслідок мобілізації зникає традиція родинного шопінгу, а відтак і зменшення відвідуваності сектору розваг. 

Показники групи “дитинство” відчувають на собі зменшення кількості покупців через міграцію значного числа цільової аудиторії.

Також просідання спостерігаються в секторі “преміум-сегмент” та fashion, що дуже чутливий до безпекової ситуації та погодних умов.

“Багато українців втомилися від постійного закриття магазинів під час повітряних тривог і дедалі частіше обирають онлайн-шопінг”,  доповнює Ретін.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році українські ТРЦ відвідала рекордна кількість покупців, якщо брати період повномасштабної війни. Відвідуваність була лише на 8% меншою за показники 2021 року. 

Автор:
Ярослава Тюпка