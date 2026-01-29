Менше часу в ТРЦ: як змінилися покупки українців і які сегменти втрачали у 2025 році

Покупці менше часу перебувають у торговельних центрів та відвідують менше магазинів за один візит. Внаслідок мобілізації зникає традиція родинного шопінгу і просідає сектор розваг.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Асоціацію ритейлерів України.

Як змінилась поведінка покупців?

Експерти зазначають, що попри активний розвиток онлайн-сервісів, 60% покупців віддають перевагу офлайн-купівлям.

“Частка людей, які використовують здебільшого тільки офлайн-канал придбання товарів, залишається майже незмінною з часів COVID”, — говорить Максим Гаврюшин, голова УРТЦ та операційний директор Budhouse Group.

За словами експертів, люди більше планують покупки онлайн і приходять до ТРЦ з конкретною метою, а не “походити”. Разом із тим частіше повертаються, якщо центр закриває його потреби.

“F&B і розваги тягнули повторні приходи, а будні були сильнішими за вихідні у частині трафіку”, — зазначила Ганна Корягіна, міжнародної директорки з оренди Nhood Holding.

Водночас тенденції цільових візитів та меншого перебування в магазинах - це більше про торговельні центри районного формату або біля ЖК. Якщо говорити про великі ТРЦ, то саме вони здебільшого стали пунктами незламності, і фіксують зростання імпульсивних купівель.

Які сегменти просідають?

Відзначається, що внаслідок мобілізації зникає традиція родинного шопінгу, а відтак і зменшення відвідуваності сектору розваг.

Показники групи “дитинство” відчувають на собі зменшення кількості покупців через міграцію значного числа цільової аудиторії.

Також просідання спостерігаються в секторі “преміум-сегмент” та fashion, що дуже чутливий до безпекової ситуації та погодних умов.

“Багато українців втомилися від постійного закриття магазинів під час повітряних тривог і дедалі частіше обирають онлайн-шопінг”, — доповнює Ретін.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році українські ТРЦ відвідала рекордна кількість покупців, якщо брати період повномасштабної війни. Відвідуваність була лише на 8% меншою за показники 2021 року.