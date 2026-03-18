Жизнь без запаса: сколько средств тратят украинцы на товары первой необходимости

Почти весь месячный бюджет украинцы тратят на товары и услуги первой необходимости. В среднем 84% расходов приходится именно на базовые нужды, в то время как в Германии и Нидерландах этот показатель составляет 56–59%. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты исследования компании Deloitte Ukraine.

Наименьшую долю средств украинцы тратят на досуг – всего 1% общего бюджета, в то время как в европейских странах на отдых и развлечения направляют 16–17% расходов. В то же время в "желательном" бюджете респонденты хотели бы уменьшить долю расходов на базовые нужды до 46%, при этом увеличить расходы на досуг до 19% и столько же откладывать на сбережения и инвестиции.

Офлайн остается основным каналом покупок

Лидер направления PR компании Deloitte Ukraine сообщила, что несмотря на развитие электронной коммерции украинцы и впредь предпочитают традиционные форматы торговли.

"Большинство базовых товаров украинцы покупают в физических магазинах. Так, 76% потребителей выбирают офлайн для приобретения продуктов питания (72% в 2024 году), 63% – лекарственных средств (59% в прошлом году), а 66% – товаров для дома и бытовой химии (64% в 2024 году)" .

В то же время, по ее словам, онлайн сегмент продолжает укреплять позиции. Так, в 2025 году 18% украинцев покупали электронику и бытовую технику в Интернете против 17% в 2024 году. Доля покупателей косметики и парфюмерии выросла с 15% в 2024 году до 18% в 2025 году, а одежды и обуви — с 15% до 17% соответственно.

Покупательная активность постепенно восстанавливается

Потребительская активность украинцев в 2025 году выросла во многих категориях. Больше всего – в базовых сегментах: 14% опрошенных стали чаще покупать продукты питания, а 38% тратили на них больше. Похожая ситуация с лекарством: 21% покупают их чаще, а 36% увеличили расходы в этой категории.

В то же время, украинцы остаются осторожными в расходах. Меньше всего экономят на детских товарах, товарах для домашних любимцев, образовании и горючем. А вот бытовая химия, одежда, обувь и косметика – это те категории, где украинцы чаще ищут способы сэкономить.

Отзывы, TikTok и ИИ влияют на выбор

Вместе с ростом активности меняется и сам процесс выбора товаров. Для 34% украинцев решающим фактором остаются отзывы других пользователей.

Социальные сети все чаще становятся "витриной" новых продуктов. Для 19% опрошенных основной платформой поиска новинок есть TikTok. В частности, 42% украинцев узнают новые книжные издания именно через соцсети.

Растет и роль искусственного интеллекта: в 2025 году 27% украинцев использовали ИИ для работы или учебы – на 11 п.п. больше, чем годом ранее. Такие инструменты помогают искать информацию о товарах, сравнивать характеристики и находить выгодные предложения.

Доставка и такси стали частью повседневности

Цифровые сервисы влияют не только на выбор товаров, но и на то, как украинцы их получают. Доставка для многих уже стала нормой получения покупок. В общей сложности 96% украинцев хотя бы иногда пользуются услугами доставки, а каждый десятый получает более 60% своих заказов через почтовые сервисы.

Растет и популярность почтоматов и курьеров — 35% опрошенных стали пользоваться ими чаще.

Подобная тенденция – и в городской мобильности. Около 40% украинцев воспринимают такси как привычный способ передвижения, тогда как для 29% пользователей главным фактором при выборе сервиса стоимость поездки.

Кроме комфорта и стоимости, на украинцев влияют и принципы. 62% потребителей заведомо не покупают товары компаний, не вышедших с российского рынка.