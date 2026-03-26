78% украинцев стали тратить больше за последний год – опрос

Расходы украинцев растут второй год подряд: 78% граждан начали тратить больше, чем в прошлом, тогда как только 13% удается экономить. При этом 72% опрошенных пытаются планировать свой бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая провела опрос по расходам украинцев за последний год и планированию бюджета.

Результаты опроса показали, что 78% украинцев стали тратить больше, чем за последний год. В то же время, 13% опрошенных пытаются экономить, поэтому сократили расходы.

При этом аналогичный опрос проводился в 2025 году. Результаты этого года показали, что расходы украинцев продолжают расти.

Ответы на вопрос "Увеличились ли ваши расходы за последний год?" распределились следующим образом:

Да, трачу больше — 78% (76% в 2025 году);

Трачу меньше, пытаюсь экономить — 13% (14% в 2025 году);

Трачу так же, как и раньше — 9% (10% в 2025 году).

Команда также узнала, имеют ли украинцы привычку планировать расходы. 72% опрошенных планируют расходы: четверть пользователей ( 24% ) планируют все расходы вперед, а 48% — лишь значительные или регулярные, например коммуналка. 16 % респондентов не видят смысла в планировании.

На вопрос "Есть ли у вас привычка планировать расходы?" ответы распределились следующим образом:

Планирую лишь значительные и/или регулярные расходы, например коммуналку — 48% (49% в 2025 году);

Да, планирую расходы заранее — 24% (27% в 2025 году);

Не планирую расходы, не вижу смысла – 16% (15% в 2025 году);

Хочу планировать, но пока не делаю этого – 12% (9% в 2025 году).

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 25 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Заметим, что почти весь свой месячный бюджет украинцы тратят на товары и услуги первой необходимости. В среднем 84% расходов приходится именно на базовые нужды, в то время как в Германии и Нидерландах этот показатель составляет 56–59%.