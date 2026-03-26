Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Наличный курс:

USD

44,05

43,95

EUR

51,20

51,00

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

78% украинцев стали тратить больше за последний год – опрос

шоппинг
Расходы украинцев растут второй год подряд / Depositphotos

Расходы украинцев растут второй год подряд: 78% граждан начали тратить больше, чем в прошлом, тогда как только 13% удается экономить. При этом 72% опрошенных пытаются планировать свой бюджет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая   провела опрос по расходам украинцев за последний год и планированию бюджета.

Результаты опроса показали, что 78% украинцев стали тратить больше, чем за последний год. В то же время, 13% опрошенных пытаются экономить, поэтому сократили расходы.

При этом аналогичный опрос проводился в 2025 году. Результаты этого года показали, что расходы украинцев продолжают расти.

Ответы на вопрос "Увеличились ли ваши расходы за последний год?" распределились следующим образом:

  • Да, трачу больше — 78% (76% в 2025 году);
  • Трачу меньше, пытаюсь экономить — 13% (14% в 2025 году);
  • Трачу так же, как и раньше — 9% (10% в 2025 году).

Команда также узнала, имеют ли украинцы привычку планировать расходы. 72% опрошенных планируют расходы: четверть пользователей ( 24% ) планируют все расходы вперед, а 48% — лишь значительные или регулярные, например коммуналка. 16 % респондентов не видят смысла в планировании.

На вопрос "Есть ли у вас привычка планировать расходы?" ответы распределились следующим образом:

  • Планирую лишь значительные и/или регулярные расходы, например коммуналку — 48% (49% в 2025 году);
  • Да, планирую расходы заранее — 24% (27% в 2025 году);
  • Не планирую расходы, не вижу смысла – 16% (15% в 2025 году);
  • Хочу планировать, но пока не делаю этого – 12% (9% в 2025 году).

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 25 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Заметим, что почти весь свой месячный бюджет украинцы тратят на товары и услуги первой необходимости. В среднем 84% расходов приходится именно на базовые нужды, в то время как в Германии и Нидерландах этот показатель составляет 56–59%.

Автор:
Светлана Манько