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92% украинцев ощутили существенный рост цен: топ категорий

супермаркет
Заметили ли украинцы рост цен за последний год / Pixabay

92% опрошенных украинцев заметили значительный рост цен за последний год. 71% респондентов отметили рост цен на продукты питания, еще 10% – на топливо и транспортные расходы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая провела опрос относительно того, заметили ли украинцы рост цен за последний год и в каких категориях больше всего.

Заметили ли украинцы рост цен

Результаты опроса показали, что 92% украинцев заметили значительный рост цен за последний год. Ответы на вопрос "Заметили ли рост цен за последний год?" распределились так:

  • Так, заметил/-ла существенный рост цен - 92% ;
  • Да, заметил рост цен, но он не критический — 4% ;
  • Да, заметил, но только на определенные категории — 2% ;
  • Нет, не заметил/-ла — не сравниваю цены год к году — 1% ;
  • Нет, не заметил/-ла – мне на все хватает, не обращаю внимания – 1% .

В каких категориях рост цен наиболее заметен

71% украинцев отметили, что наибольший рост цен был замечен на продукты питания. Каждый десятый опрошенный отмечает рост цен на топливо и транспортные расходы, еще 9% – на лекарства и медицинские услуги.

На вопрос "Если заметили рост цен, то в каких категориях больше всего?" ответы распределились так:

  • Продукты питания - 71% ;
  • Топливо/транспортные расходы - 10% ;
  • Лекарства и медицинские услуги - 9% ;
  • Коммунальные услуги - 3% ;
  • Товары для животных - 3% ;
  • Одежда и обувь - 2% ;
  • Бытовая химия и товары для дома - 1% ;
  • Техника, электроника и гаджеты - 1% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 30 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним, расходы украинцев растут второй год подряд: 78% граждан начали тратить больше, чем в прошлом, тогда как только 13% удается экономить. При этом 72% опрошенных пытаются планировать свой бюджет.

Автор:
Светлана Манько