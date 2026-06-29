92% украинцев ощутили существенный рост цен: топ категорий

92% опрошенных украинцев заметили значительный рост цен за последний год. 71% респондентов отметили рост цен на продукты питания, еще 10% – на топливо и транспортные расходы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Rakuten Viber, которая провела опрос относительно того, заметили ли украинцы рост цен за последний год и в каких категориях больше всего.

Заметили ли украинцы рост цен

Результаты опроса показали, что 92% украинцев заметили значительный рост цен за последний год. Ответы на вопрос "Заметили ли рост цен за последний год?" распределились так:

Так, заметил/-ла существенный рост цен - 92% ;

Да, заметил рост цен, но он не критический — 4% ;

Да, заметил, но только на определенные категории — 2% ;

Нет, не заметил/-ла — не сравниваю цены год к году — 1% ;

Нет, не заметил/-ла – мне на все хватает, не обращаю внимания – 1% .

В каких категориях рост цен наиболее заметен

71% украинцев отметили, что наибольший рост цен был замечен на продукты питания. Каждый десятый опрошенный отмечает рост цен на топливо и транспортные расходы, еще 9% – на лекарства и медицинские услуги.

На вопрос "Если заметили рост цен, то в каких категориях больше всего?" ответы распределились так:

Продукты питания - 71% ;

Топливо/транспортные расходы - 10% ;

Лекарства и медицинские услуги - 9% ;

Коммунальные услуги - 3% ;

Товары для животных - 3% ;

Одежда и обувь - 2% ;

Бытовая химия и товары для дома - 1% ;

Техника, электроника и гаджеты - 1% .

В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняло участие около 30 тысяч пользователей. Методика исследования – анонимный онлайн-опрос. Ключевая возрастная группа – 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

Напомним, расходы украинцев растут второй год подряд: 78% граждан начали тратить больше, чем в прошлом, тогда как только 13% удается экономить. При этом 72% опрошенных пытаются планировать свой бюджет.