Более половины коров в Украине содержатся в семи областях: где именно

По состоянию на 1 июня 2026 года в приусадебном и промышленном секторе Украины содержится 1 млн. 786,9 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 941,2 тыс. коров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).

По данным Госстата, по сравнению с 1 мая 2026 года, поголовье КРС в Украине выросло на 2,1 тыс. голов (+0,1%), а численность коров сократилась на 3,3 тыс. голов (-0,3%). По сравнению с 1 июня 2025 года поголовье КРС сократилось на 383 тыс. голов (-18%), в том числе коров – на 208 тыс. голов (-18%).

Около 53% животных содержатся в промышленных предприятиях, а 47% – в хозяйствах населения.

В промышленном секторе содержится 951,2 тыс. голов КРС, что на 5 тыс. голов больше (+0,5%) по отношению к 1 мая 2026 года. Поголовье коров составляет 391,9 тыс. голов и уменьшилось на 400 голов (-0,1%) за последний месяц. За последний год поголовье КРС на предприятиях увеличилось на 32,6 тыс. голов (+4%), а количество коров увеличилось на 9,6 тыс. голов (+3%).

В приусадебном секторе находится 835,7 тыс. голов КРС, что на 2 тыс. голов меньше (-0,3%) по сравнению с 1 мая 2026 года. Количество коров в хозяйствах населения по состоянию на 1 июня 2026 составило 549,3 тыс. голов, что на 3 тыс. голов меньше (-0,5%) чем месяц назад. За последний год количество КРС в хозяйствах населения сократилось на 416 тыс. голов (-33%), а количество коров уменьшилось на 218 тыс. голов (-28%).

Рост численности поголовья коров зафиксирован на сельскохозяйственных предприятиях в 11 областях, а именно в Ровенской области (+29%), Львовской области (+22%), Харьковской области (+13%), Тернопольской области (+11%), Хмельницкой области (+9%), Житомирской области (+7%), Киевской области (+3%), Черкасской области (+2%) и Винницкой области (+1%) по отношению к 1 июня прошлого года.

Где коров больше всего?

В региональном разрезе около 54% животных от общего поголовья КРС содержится в хозяйствах всех категорий в следующих областях:

Полтавская область – 168,00 тыс. голов;

Винницкая область – 160,00 тыс. голов;

Хмельницкая область – 143,40 тыс. голов;

Одесская область – 131,60 тыс. голов;

Черниговская область – 126,10 тыс. голов;

Черкасская область – 125,40 тыс. голов;

Киевская область – 105,70 тыс. голов.

Аналитики отмечают, что с 2014 года поголовье коров в промышленном и приусадебном секторе Украины сократилось почти втрое. Сельхозпредприятия вынуждены релокировать коров в более безопасные регионы Центральной и Западной Украины.

"Если в Украине до 2035 года не будет проведена модернизация молокоперерабатывающих предприятий для более глубокой переработки молока и они не начнут покупать молоко по более высоким ценам, то малые и средние фермы, где сейчас содержится около 40% всего поголовья, могут исчезнуть с рынка, поскольку в условиях низкой закупочной цены они уже имеются. сложных экономических условиях", - отмечают в профильной ассоциации.

Заметим, что более 60% молочно-товарных ферм в Украине нуждаются в глубокой модернизации для соответствия европейским стандартам благополучия животных. Наибольшие затраты приходятся на старые предприятия – модернизация может стоить от €500-1200 на одну корову, а общий объем инвестиций оценивается примерно в €219 млн.