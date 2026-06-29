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Война увеличивает потребности бюджета: Украина ищет $146 млрд

Доллары
Украина ищет $146 млрд / Depositphotos

Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026-2029 годы составляет $145,9 млрд, несмотря на новые программы международной поддержки и помощь партнеров.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

О необходимости дальнейшего привлечения международных ресурсов министр финансов Сергей Марченко заявил во время встреч с канцлером казначейства Великобритании Рейчел Ривз и министром финансов Литвы Криступасом Вайтекюнасом на полях Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске.

По словам Марченко, согласно Бюджетной декларации на 2027–2029 годы, одобренной правительством в июне, совокупная потребность Украины во внешнем финансировании в течение следующих четырех лет составляет $145,9 млрд.

"Даже, несмотря на существенную поддержку со стороны международных партнеров, в том числе новый инструмент Европейского Союза Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро на 2026–2027 годы, потребности Украины в финансировании остаются значительными", — отметил министр.

В ходе переговоров стороны обсудили финансовые потребности Украины в 2026–2027 годах, координацию международной поддержки, ход структурных реформ и перспективы использования замороженных российских активов в пользу Украины.

В Минфине отмечают, что макроэкономический прогноз страны остается зависимым от продолжительности и интенсивности войны. Регулярные российские атаки на критическую и энергетическую инфраструктуру продолжают оказывать существенное давление на государственные финансы.

Отдельно Марченко подчеркнул важность сотрудничества с Международным валютным фондом в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) в размере $8,1 млрд. Недавно Украина и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по первому пересмотру программы, открывающей путь к получению следующего транша в размере около $690 млн после утверждения Исполнительным советом Фонда.

Министр призвал международных партнеров рассмотреть возможность использования не только доходов от замороженных российских активов, но и самих активов для финансирования восстановления Украины.

По состоянию на май Украина потребует 95 млрд долларов внешнего финансирования в 2026–2027 годах, при этом 52 млрд долларов на 2026 год уже обеспечено.

Автор:
Татьяна Гойденко