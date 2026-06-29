Війна збільшує потреби бюджету: Україна шукає $146 млрд фінансування

Потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026–2029 роки становить $145,9 млрд, попри нові програми міжнародної підтримки та допомогу партнерів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів.

Про необхідність подальшого залучення міжнародних ресурсів міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час зустрічей із канцлеркою казначейства Великої Британії Рейчел Рівз та міністром фінансів Литви Кріступасом Вайтєкюнасом на полях Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

За словами Марченка, відповідно до Бюджетної декларації на 2027–2029 роки, схваленої урядом у червні, сукупна потреба України у зовнішньому фінансуванні протягом наступних чотирьох років становить $145,9 млрд.

"Навіть попри суттєву підтримку з боку міжнародних партнерів, зокрема новий інструмент Європейського Союзу Ukraine Support Loan обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки, потреби України у фінансуванні залишаються значними", — зазначив міністр.

Під час переговорів сторони обговорили фінансові потреби України на 2026–2027 роки, координацію міжнародної підтримки, хід структурних реформ та перспективи використання заморожених російських активів на користь України.

У Мінфіні наголошують, що макроекономічний прогноз країни залишається залежним від тривалості та інтенсивності війни. Регулярні російські атаки на критичну та енергетичну інфраструктуру продовжують чинити суттєвий тиск на державні фінанси.

Окремо Марченко підкреслив важливість співпраці з Міжнародним валютним фондом у межах чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) обсягом $8,1 млрд. Нещодавно Україна та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо першого перегляду програми, що відкриває шлях до отримання наступного траншу в розмірі близько $690 млн після затвердження Виконавчою радою Фонду.

Також міністр закликав міжнародних партнерів розглянути можливість використання не лише доходів від заморожених російських активів, а й самих активів для фінансування відновлення України.

Станом на травень, Україна потребуватиме 95 млрд доларів зовнішнього фінансування у 2026–2027 роках, при цьому 52 млрд доларів на 2026 рік уже забезпечено.