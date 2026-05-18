Потребности Украины во внешнем финансировании на два года достигли $95 млрд

Украина нуждается в 95 млрд долларов внешнего финансирования в 2026–2027 годах, при этом 52 млрд долларов на 2026 год уже обеспечено.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что международная помощь остается критически важной для обеспечения функционирования государства, поддержки макрофинансовой стабильности и финансирования ключевых социальных и гуманитарных потребностей Украины.

Министр также очертил экономическую ситуацию в стране. По его словам, в первом квартале 2026 г. ВВП Украины сократился, а инфляция в апреле после нескольких месяцев замедления снова начала расти.

В то же время, бюджетные поступления демонстрируют положительную динамику. Доходы государственного бюджета за первые четыре месяца 2026 увеличились на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельно глава Минфина обратил внимание на необходимость оперативного финансирования восстановления энергетической инфраструктуры, которая продолжает испытывать повреждения из-за российских атак.

Марченко также положительно оценил решение европейских партнеров по механизму Ukraine Support Loan (USL), который должен стать одним из ключевых инструментов поддержки макрофинансовой стабильности Украины в 2026-2027 годах.

Кроме того, Министр призвал международных партнеров создать механизмы для использования замороженных российских активов в пользу Украины. По итогам встречи участники отметили, что Украина сохраняет устойчивость государственных финансов и продолжает адаптировать экономику к условиям войны.

Отметим, в НБУ считают, что в 2026 году ожидается поступление в Украину более $53 млрд международной помощи, а также около $42 млрд в 2027 году и $22 млрд в 2028-м.