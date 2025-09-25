Дефицит внешнего финансирования Украины в $65 млрд: почему сумма выросла вдвое

Международный валютный фонд предварительно оценивает незакрытую потребность Украины во внешнем финансировании на уровне $65 млрд в четыре года, а не в два.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

По ее словам, среди всех международных партнеров МВФ наиболее подробно и глубоко анализирует бюджет Украины и его потребности.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что МВФ убедил правительство Украины пересмотреть дефицит финансирования до конца 2027 года. Пока озвучивается сумма в 65 млрд долларов, тогда как ранее Киев оценивал дефицит в 38 млрд. долларов.

Подласса отметила, что новая программа сотрудничества с МВФ будет рассчитана на 4 года (с 2026 по 2029).

"И, действительно, МВФ предварительно оценивает незакрытую потребность Украины в международном финансировании на 4 (четыре!) года на уровне $65 млрд. Эта нехватка финансирования распределена неравномерно в течение 4 лет, потому что сейчас на 2027 год мы имеем меньше договоренностей. А с 2028 года Еврокомиссия планирует заложить в ЕС-7 учитывается как определенная договоренность о финансировании", – пояснила Подласа.

Она напомнила, что несколько месяцев назад правительство оценивало незакрытую потребность в международном финансировании на два, а не четыре года на уровне $37,4 млрд, но эта оценка впоследствии изменилась, так как недостающий в 2026 году объем финансирования вырос.

"Кроме того, ключевое в оценке потребности внешнего финансирования бюджета - это предположение относительно продолжительности войны и, соответственно, расходов на оборону. Прогнозировать ситуацию с безопасностью в 2027 году можно, но, по моему мнению, это сугубо теоретическое дело. Поэтому в общении с международными партнерами важно показывать среднесрочную перспективу, но нужно фокусироваться на наиболее сроки. 2026 год", - отметила Пидласа.

Она добавила, что ЕС и странам G7 важно вовремя принять решение о формате поддержки Украины, чтобы у правительства не было проблем с ликвидностью и исполнением обязательств перед украинцам в I квартале 2026 года.

Подласса отметила, что формат поддержки Украины может быть разный - как продление механизма ERA loans, так и новые механизмы – " Репарационный кредит " (где российские замороженные активы фактически передаются в пользование Украине) или двусторонняя помощь от стран-членов.

Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор не определены, правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования.

Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки со стороны МВФ в 2026 году. Такая необходимость обусловлена дефицитом внешнего финансирования, который в 2026 году составит $40 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко оценивает потребность во внешнем финансировании на уровне $150-170 млрд для новой четырехлетней программы по МВФ.