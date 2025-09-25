Дефіцит зовнішнього фінансування України у $65 млрд: чому сума зросла вдвічі

Міжнародний валютний фонд попередньо оцінює незакриту потребу України в зовнішньому фінансуванні на рівні $65 млрд на чотири роки, а не на два.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

За її словами, серед усіх міжнародних партнерів МВФ найбільш детально і глибоко аналізує бюджет України та його потреби.

Цього тижня агентство Bloomberg повідомило, що МВФ переконав уряд України переглянути дефіцит фінансування до кінця 2027 року. Наразі озвучується сума у 65 млрд доларів, тоді як раніше Київ оцінював дефіцит у 38 млрд.

Підласа наголосила, що нова програма співпраці з МВФ буде розрахована на чотири роки (з 2026-го по 2029 рік).

"І, дійсно, МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 (чотири!) роки на рівні $65 млрд. Ця нестача фінансування розподілена нерівномірно протягом 4 років, тому що наразі на 2027 рік ми маємо найменше домовленостей. А з 2028 року Єврокомісія планує закласти в 7-річному бюджеті ЄС 100 млрд євро для України і це вже враховується як певна домовленість про фінансування", - пояснила Підласа.

Вона нагадала, що кілька місяців тому уряд оцінював незакриту потребу в міжнародному фінансуванні на два, а не чотири, роки на рівні $37,4 млрд, але ця оцінка згодом змінилась, тому що обсяг фінансування, якого бракує в 2026 році, зріс.

"Крім того, ключове в оцінці потреби зовнішнього фінансування бюджету - це припущення щодо тривалості війни і, відповідно, видатків на оборону. Прогнозувати безпекову ситуацію в 2027 році можна, але, на мою думку, це суто теоретична справа. Тому у спілкуванні з міжнародними партнерами важливо показувати середньострокову перспективу, але потрібно фокусуватись на найбільш терміновій задачі - покрити $18.1 млрд, яких нам бракує на 2026 рік", - зауважила Підласа.

Вона додала, що ЄС і країнам G7 важливо вчасно ухвалити рішення про формат підтримки України, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в І кварталі 2026 року.

Підласа зауважила, що формат підтримки України може бути різний - як продовження механізму ERA loans, так і нові механізми – "Репараційний кредит" (де російські заморожені активи фактично передаються в користування Україні) чи двостороння допомога від країн-членів.

Враховуючи те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, але терміни завершення війни досі невизначені, уряд України планує обговорити новий план фінансування.

Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки з боку МВФ у 2026 році. Така необхідність зумовлена дефіцитом зовнішнього фінансування, який у 2026 році сягне $40 млрд.

Міністр фінансів Сергій Марченко оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні на рівні $150-170 млрд для нової чотирирічної програми з МВФ.