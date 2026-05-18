Европа – Кавказ – Азия: Украина подписала соглашение о Едином транзитном разрешении для грузовых перевозок

подписание соглашения ТРАСЕКА
Украина подписала соглашение о введении Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА / Министерство развития общин и территорий Украины

Украина подписала многостороннее соглашение, внедряющее Единое транспортное разрешение ТРАСЕКА для международных автомобильных перевозок по территории пяти государств-участников коридора Европа – Кавказ – Азия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министрства развития общин и территорий Украины.

Официальное подписание документа состоялось в рамках 18-го ежегодного заседания Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА, которое проходило в городе Астана на территории Республики Казахстан.

От имени Украины международный документ в онлайн-формате подписал временно поверенный в делах Украины в Республике Казахстан. Кроме украинской стороны подписи под текстом соглашения поставили полномочные представители еще четырех государств: Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Совершенное соглашение нормативно закрепляет переход на единый электронный документ. Он будет использоваться при выполнении международных автомобильных грузовых перевозок по транспортным путям государств, являющихся официальными участниками логистического коридора Европа — Кавказ — Азия. Внедрение этой цифровой системы призвано упростить таможенные и логистические процедуры при пересечении границ стран-подписантов.

Справочно

ТРАСЕКА (TRACECA — Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) является международной программой сотрудничества в сфере транспорта, финансируемой Европейским Союзом и направленной на развитие транспортного коридора из Европы через Черное море, Кавказ и Каспийское море в страны Центральной Азии. Генеральный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА расположен в Баку, Азербайджан.

Введение электронных накладных и единых цифровых разрешений отвечает требованиям Дополнительного протокола к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (e-CMR)

Напомним, 12 мая во время заседания Смешанной комиссии в Сараево была достигнута договоренность о запуске "транспортного безвиза" с Боснией и Герцеговиной.

Автор:
Татьяна Ковальчук