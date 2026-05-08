Украина и Турция увеличили квоты на международные перевозки: как это повлияет на работу транспорта

Украина и Турция договорились об увеличении квот на международные автомобильные перевозки и начале работы над цифровизацией системы разрешений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Соответствующие договоренности стороны достигли во время Международного транспортного форума в Лейпциге.

Речь идет о дополнительных 300 разрешениях на перевозку грузов в/из третьих стран на 2026 год. Это на 10% больше предыдущей квоты.

Также страны согласовали дополнительные 300 разрешений на двусторонние пассажирские перевозки. До этого годовая квота составляла 400 разрешений.

Отдельно стороны договорились, что в 2027 году количество разрешений на пассажирские перевозки между Украиной и Турцией увеличится до 700.

Решение было принято во время заседания Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам.

Помимо расширения квот, Украина и Турция запускают совместную работу по внедрению электронных разрешений для международных перевозок. Ожидается, что цифровизация упростит процедуры для перевозчиков, сократит бюрократию и ускорит оформление документов.

В ближайшее время дополнительные разрешения должны стать доступными украинским перевозчикам в пунктах выдачи.

В итоге увеличение квот и переход к электронным разрешениям должны упростить работу транспортных компаний и поддержать международную логистику между Украиной и Турцией.

Добавим, с 1 января 2026 г. разрешения Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) и бортовые журналы к ним полностью перешли в электронный формат. В настоящее время доступен тестовый доступ к новой цифровой системе.