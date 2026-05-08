Україна і Туреччина збільшили квоти на міжнародні перевезення: як це вплине на роботу транспорту

Україна та Туреччина домовилися про збільшення квот на міжнародні автомобільні перевезення та початок роботи над цифровізацією системи дозволів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Відповідні домовленості сторони досягли під час Міжнародного транспортного форуму в Лейпцигу.

Йдеться про додаткові 300 дозволів на перевезення вантажів у/з третіх країн на 2026 рік. Це на 10% більше за попередню квоту.

Також країни погодили додаткові 300 дозволів на двосторонні пасажирські перевезення. До цього річна квота становила 400 дозволів.

Окремо сторони домовилися, що у 2027 році кількість дозволів на пасажирські перевезення між Україною та Туреччиною збільшиться до 700.

Рішення ухвалили під час засідання Змішаної комісії з міжнародних автомобільних перевезень.

Крім розширення квот, Україна та Туреччина запускають спільну роботу над впровадженням електронних дозволів для міжнародних перевезень. Очікується, що цифровізація спростить процедури для перевізників, скоротить бюрократію та пришвидшить оформлення документів.

Найближчим часом додаткові дозволи мають стати доступними для українських перевізників у пунктах видачі.

У підсумку, збільшення квот та перехід до електронних дозволів мають спростити роботу транспортних компаній і підтримати міжнародну логістику між Україною та Туреччиною.

Додамо, з 1 січня 2026 року дозволи Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та бортові журнали до них повністю перейшли в електронний формат. Наразі доступний тестовий доступ до нової цифрової системи.