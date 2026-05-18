Молодая капуста в Украине упала в цене на четверть из-за большого урожая

В Украине начала дешеветь молодая капуста, потому что фермеры массово собирают новый урожай. В то же время остатки прошлогодней капусты в хранилищах, напротив, продолжают дорожать.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на проект EastFruit.

Капуста урожая 2026 года продается в пределах 34–40 грн/кг, что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Большинство хозяйств уже начали массовый сбор ранней капусты, что привело к избытку товара на рынке. Ситуацию для фермеров усугубляет и сдержанный спрос, ведь розничные сети закупают овощ небольшими партиями из-за короткого срока его хранения.

Что происходит с ценами на прошлогодний урожай

В то же время производители, еще имеющие запасы качественной капусты в прошлом году, успешно повышают отпускные цены благодаря стабильному спросу.

Рыночная ситуация в цифрах:

Прошлогодняя капуста: оптовые партии урожая в 2025 году продают по 10–17 грн/кг, хотя еще неделей ранее цены колебались в пределах 8–15 грн/кг.

В сравнении с прошлым годом: несмотря на текущее падение цен, молодая капуста все равно стоит в среднем на 14% дороже, чем в этот же период в прошлом году. Эксперты связывают это с задержавшей созревание холодной и затяжной весной.

