Снижение цен на нефть наносит России больше вреда, чем удары украинских дронов

После разблокирования Ормузского пролива мировые цены на нефть упали — и это наносит бюджету России больше вреда, чем удары украинских дронов по НПЗ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает DW.

Издание отмечает, что значительно большей проблемой для Кремля является падение мировых цен на нефть. Именно этот фактор сильнее отражается на нефтегазовых поступлениях федерального бюджета РФ.

Причина парадокса заключается в особенностях налогообложения: нефтегазовые доходы бюджета формируются преимущественно через налог на добычу, не зависящий от состояния НПЗ. То, что не удается переделать внутри страны, просто идет на экспорт. В мае экспорт российской нефти был рекордным с начала войны, несмотря на то, что производство бензина в июне упало на 25%.

В то же время падение мировых цен на нефть после разблокирования Ормузского пролива уже снизило их до уровней, которые наблюдались до начала войны на Ближнем Востоке.

Дополнительное давление создает то, что США после нескольких отсрочок возобновили полное действие санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКойл". Последнее ослабление санкционного режима завершилось 16 июня и больше не продолжалось.

Как считает эксперт аналитического центра Brookings Робин Брукс, чтобы нанести реальный ущерб бюджету Кремля, союзникам Украины нужно ограничить физические объемы экспорта. Для этого, по его мнению, необходимо усилить контроль за соблюдением санкций и активнее преследовать "теневой флот" – несколько сотен танкеров, обеспечивающих обход ограничений.

Напомним, несмотря на попытки ограничить финансирование российской военной машины, в июне 2026 года объемы морского экспорта сырой нефти из РФ возросли до самого высокого уровня с начала года. Средний показатель поставок за четыре недели достиг 3,89 млн баррелей в сутки.