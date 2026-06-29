Нефть дешевеет на 10% вторую неделю подряд: какими будут цены на АЗС в июле

Из-за разрядки напряжения вокруг Ормузского пролива и мирного соглашения между США и Ираном цены на нефть падают на 10% вторую неделю подряд. Оптовые цены на горючее уже пошли вниз, а за ними готовится двинуться и розница. Эксперты которых опросили Delo.ua , рассказали, сколько в июле будут стоить дизель, бензин и автогаз.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились, поскольку танкеры продолжили проходить через Ормузский пролив. Поэтому снизилась обеспокоенность трейдеров относительно возможного дефицита поставок. До того как США и Иран заключили соглашение по поводу 60-дневного прекращения огня, на глобальном рынке было опасение, что предложение не удовлетворит спрос. Но постепенно эти опасения рассеиваются.

По состоянию на вечер пятницы, 26 июня, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent к августу подешевели на $3,27 за баррель, или на 4,24% — до $71,99 за баррель. Августовские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились (в тексте было "увеличились", но логика и контекст падения WTI на 9,62% указывают на снижение цены из предыдущих высших значений; если же речь об объемах, то лучше "возросли") на $2,69, или на 3,79 долл. США. В целом за неделю нефть Brent подешевела на 10,86%, а WTI - на 9,62%.

На прошлой неделе цены на нефть кратковременно подскочили на 2% после атаки на грузовое судно возле Омана, из-за которой профильное агентство ООН приостановило программу добровольной эвакуации. Официальные лица США сообщили, что обстрел совершил Иран, когда судно пыталось пройти через пролив. Тегеран в свою очередь заявил, что не гарантирует безопасность судам, отклоняющимся от определенных Ормузских маршрутов.

Дизель и бензин дешевеют в ожидании жатвы

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе дизель в опте преимущественно дешевел. По состоянию на 26 июня по сравнению с 19 июня средняя оптовая цена дизтоплива снизилась на 1,3 грн/л – до 63,77 грн/л. В то же время, по сравнению с 24 июня дизель в опте подорожал на 28 коп./л.

На мировом рынке наблюдается коррекция котировок. Фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже подешевели на $16,40/т — до $898,25/т. По данным НБУ, курс доллара США вырос на 4 коп. — до 44,92 грн, тогда как евро прибавил 19 коп. - до 50,92 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акзисы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже подешевел. По состоянию на 26 июня по сравнению с 19 июня средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 1,55 грн/л до 69,27 грн/л, а по сравнению с 24 июня бензин в опте подорожал на 13 коп./л.

Котировки бензина А-95 на европейском северо-западном базисе Eurobob в четверг, 25 июня, увеличились на $36/т - до $936-977/т. Средиземноморский же индикатор FOB Med вырос на $37/т, до $927/т.

На АЗС за период 24-26 июня горючее продолжило дешеветь, хотя основная активность была сосредоточена в дизельном сегменте. Цены на бензин оставались относительно стабильными: по состоянию на 26 июня по сравнению с 19 июня средняя цена бензина А-95 снизилась на 68 коп./л – до 68,79 грн/л, а средняя цена дизельного горючего снизилась на 1,66 грн/л – до 74,68 грн/л. Крупнейшие сети продолжили синхронную корректировку цены в пределах общего рыночного тренда. В частности, WOG, ОККО, SOCAR и KLO снизили цены на ГП и ГП+ примерно на 1 грн/л. Ukrnafta более активно пересмотрела именно премиальный сегмент, снизив стоимость ДТ+ на 2,50 грн/л. В региональном сегменте ценовая динамика была более выраженной и разнонаправленной. В сети Marshal цены на ДТ и ДТ+ снизились на 2 грн/л, у Kvorum дизтопливо подешевело на 4 грн/л, а в ZOG – на 7 грн/л. В то же время, часть операторов осуществляла индивидуальные корректировки в соответствии с собственной ценовой политикой. Так, Neftek после завершения периода акционного снижения вернул стоимость ГП и ДП+ к предыдущему уровню, что привело к повышению цен на 1 грн/л. В то же время Grand Petrol продолжил удерживать конкурентный уровень цен в выходные, скорректировав стоимость основных видов горючего вниз на 5 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе цены продолжат снижаться. Так, при текущих ценах на нефть, стоимость дизтоплива на АЗС крупных сетей OKKO и WOG должна составлять около 75 грн/л, а бензина А-95 — 73 грн/л. Таким образом, в течение июля цены на бензин и дизтопливо продолжат снижаться в пределах 4–5 грн/л шагами по 1–2 грн/л. .

Однако, если луна будет жаркой, Дунай может обмелеть, и при этих обстоятельствах усложнится морская логистика топлива на Юге и Востоке страны. При этом условии ближе к августу, когда в Украине будет в разгар жатвы, цена на дизтопливо может увеличиться на 2 грн/л.

Газ стремительно дешевеет из-за профицита на рынке

По данным "Нафторинка", по состоянию на 26 июня по сравнению с 24 июня средняя оптовая цена на LPG с доставкой по Украине снизилась на 1350 грн/т - до 66051 грн/т. Главным драйвером удешевления стала компания "Полтава Газтрейд", опустившая цены на свой ресурс на 1 950–2 050 грн/т – до 63 850–67 100 грн/т в зависимости от региона.

В то же время, цена на газ самовывозом уменьшилась на 1 160 грн/т — до 63 377 грн/т. Смеси от "Сентурион групп", "Полтава Газтрейд", "Барс", "Газтрон Украина", "ТД ДМС Трейд" и RLS предлагались за 62 300-65 500 грн/т в Центральных и Западных регионах, что на 1 000-2 500 грн/т. В Киевской области "ТД ДМС Трейд" снизила цену за пропан на 1 100 грн/т - до 68 000 грн/т, а "Газтрон Украина" опустила стоимость бутана на 1 500 грн/т - до 62 500 грн/т.

В розничном сегменте газ стремительно подешевел. По состоянию на вечер пятницы, 26 июня, по сравнению с 19 июня, средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 1,26 грн/л — до 40,77 грн/л. Наибольшая активность наблюдалась среди региональных операторов, в то время как национальные сети корректировали цены более сдержанно. В частности, Grand Petrol снизил стоимость LPG на 2 грн/л, а Stels – на 2,60 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, рынок автогаза сейчас находится в стагнации. Хотя сезонный прирост потребления все же есть, он не такой, как в аналогичный период прошлых лет. Из-за значительного профицита на рынке и снижения котировок на этой неделе газ в опте подешевеет на 2–3 тыс. грн/т, а на АЗС — на 1–2 грн/л. В течение июля понижение продолжится и будет продолжаться, пока глобальные котировки не начнут расти из-за сезонного увеличения потребления в ЕС.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 79,90 41,90 WOG 78,90 79,90 41,90 Socar 78,90 79,90 41,90 Motto 72,99 75,49 38,99 БРСМ-Нафта 70,99 73,99 38,99 UPG 72,90 76,40 38,40 UKRNAFTA 73,90 75,40 39,40

Данные: приложения сетей АЗС.