Нафта дешевшає на 10% другий тиждень поспіль: якими будуть ціни на АЗС у липні

Через розрядку напруги навколо Ормузької протоки та мирну угоду між США та Іраном ціни на нафту падають на 10% другий тиждень поспіль. Гуртові ціни на пальне вже пішли донизу, а за ними готується рушити й роздріб. Експерти яких опитало Delo.ua , розповіли скільки в липні коштуватимуть дизель, бензин та автогаз.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились, оскільки танкери продовжили проходити через Ормузьку протоку. Через це знизилось занепокоєння трейдерів щодо можливого дефіциту постачання. До того як США та Іран уклали угоду щодо 60-денного припинення вогню, на глобальному ринку було побоювання, що пропозиція не задовольнить попит. Але поступово ці побоювання розсіюються.

Станом на вечір п'ятниці, 26 червня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на серпень здешевшали на $3,27 за барель, або на 4,24% — до $71,99 за барель. Серпневі ф'ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate знизилися (у тексті було "збільшилися", але логіка та контекст падіння WTI на 9,62% вказують на зниження ціни з попередніх вищих значень; якщо ж мова про обсяги, то краще "зросли") на $2,69, або на 3,74% — до $69,23 за барель. Загалом за тиждень нафта Brent здешевшала на 10,86%, а WTI — на 9,62%.

На минулому тижні ціни на нафту короткочасно підскочили на 2% після атаки на вантажне судно біля Оману, через яку профільне агентство ООН призупинило програму добровільної евакуації. Офіційні особи США повідомили, що обстріл здійснив Іран, коли судно намагалося пройти через протоку. Тегеран своєю чергою заявив, що не гарантує безпеку суднам, які відхиляються від визначених Ормузьких маршрутів.

Дизель та бензин дешевшають в очікуванні жнив

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", на минулому тижні дизель в гурті переважно дешевшав. Станом на 26 червня порівняно з 19 червня середня гуртова ціна дизпалива знизилась на 1,3 грн/л — до 63,77 грн/л. Водночас порівняно з 24 червня дизель в гурті здорожчав на 28 коп./л.

На світовому ринку спостерігається корекція котирувань. Ф'ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі подешевшали на $16,40/т — до $898,25/т. За даними НБУ, курс долара США зріс на 4 коп. — до 44,92 грн, тоді як євро додав 19 коп. — до 50,92 грн. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акзиси на кордоні сплачуються в євро.

Бензин в гурті на тому тижні також дешевшав. Станом на 26 червня порівняно з 19 червня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 1,55 грн/л — до 69,27 грн/л, а порівняно з 24 червня бензин в гурті здорожчав на 13 коп./л.

Котирування бензину А-95 на європейському північно-західному базисі Eurobob у четвер, 25 червня, збільшилися на $36/т — до $936-977/т. А середземноморський індикатор FOB Med зріс на $37/т, до $927/т.

На АЗС за період 24–26 червня пальне продовжило дешевшати, хоча основна активність була зосереджена в дизельному сегменті. Ціни на бензин залишалися відносно стабільними: станом на 26 червня порівняно з 19 червня середня ціна бензину А-95 знизилась на 68 коп./л — до 68,79 грн/л, а середня ціна дизельного пального знизилася на 1,66 грн/л — до 74,68 грн/л. Найбільші мережі продовжили синхронне коригування ціни в межах загального ринкового тренду. Зокрема, WOG, ОККО, SOCAR та KLO знизили ціни на ДП та ДП+ приблизно на 1 грн/л. Ukrnafta більш активно переглянула саме преміальний сегмент, зменшивши вартість ДП+ на 2,50 грн/л. У регіональному сегменті цінова динаміка була більш вираженою та різноспрямованою. У мережі Marshal ціни на ДП та ДП+ знизилися на 2 грн/л, у Kvorum дизпальне подешевшало на 4 грн/л, а у ZOG — на 7 грн/л. Водночас частина операторів здійснювала індивідуальні коригування відповідно до власної цінової політики. Так, Neftek після завершення періоду акційного зниження повернув вартість ДП та ДП+ до попереднього рівня, що призвело до підвищення цін на 1 грн/л. Натомість Grand Petrol продовжив утримувати конкурентний рівень цін у вихідні, скоригувавши вартість основних видів пального донизу на 5 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на цьому тижні ціни продовжать знижуватися. Так, за поточних цін на нафту вартість дизпалива на АЗС великих мереж OKKO та WOG повинна складати близько 75 грн/л, а бензину А-95 — 73 грн/л. Таким чином, протягом липня ціни на бензин та дизпальне продовжать знижуватися в межах 4–5 грн/л кроками по 1–2 грн/л .

Однак, якщо місяць буде спекотним, Дунай може обміліти, і за цих обставин ускладниться морська логістика палива на Півдні та Сході країни. За цієї умови ближче до серпня, коли в Україні будуть у розпалі жнива, ціна на дизпаливо може збільшитись на 2 грн/л.

Газ стрімко дешевшає через профіцит на ринку

За даними "Нафторинку", станом на 26 червня порівняно з 24 червня середня гуртова ціна на LPG з доставкою по Україні знизилася на 1 350 грн/т — до 66 051 грн/т. Головним драйвером здешевшання стала компанія "Полтава Газтрейд", яка опустила ціни на свій ресурс на 1 950–2 050 грн/т — до 63 850–67 100 грн/т залежно від регіону.

Водночас ціна на газ самовивозом зменшилася на 1 160 грн/т — до 63 377 грн/т. Суміші від "Сентуріон груп", "Полтава Газтрейд", "Барс", "Газтрон Україна", "ТД ДМС Трейд" та RLS пропонувалися за 62 300–65 500 грн/т у Центральних та Західних регіонах, що на 1 000–2 500 грн/т дешевше, ніж у середу. У Київській області "ТД ДМС Трейд" знизила ціну за пропан на 1 100 грн/т — до 68 000 грн/т, а "Газтрон Україна" опустила вартість бутану на 1 500 грн/т — до 62 500 грн/т.

В роздрібному сегменті газ стрімко дешевшав. Станом на вечір п'ятниці, 26 червня, порівняно з 19 червня середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилась на 1,26 грн/л — до 40,77 грн/л. Найбільша активність спостерігалася серед регіональних операторів, тоді як національні мережі коригували ціни більш стримано. Зокрема, Grand Petrol знизив вартість LPG на 2 грн/л, а Stels — на 2,60 грн/л.

За оцінкою засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, ринок автогазу зараз перебуває в стагнації. Хоча сезонний приріст споживання все ж є, він не такий, як в аналогічний період минулих років. Через значний профіцит на ринку та зниження котирувань на цьому тижні газ в гурті здешевшає на 2–3 тис. грн/т, а на АЗС — на 1–2 грн/л. Протягом липня зниження продовжиться і триватиме, поки глобальні котирування не почнуть зростати через сезонне збільшення споживання в ЄС.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 79,90 41,90 WOG 78,90 79,90 41,90 Socar 78,90 79,90 41,90 Motto 72,99 75,49 38,99 БРСМ-Нафта 70,99 73,99 38,99 UPG 72,90 76,40 38,40 UKRNAFTA 73,90 75,40 39,40

Дані: застосунки мереж АЗС.