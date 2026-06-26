Ціна нафти на 26 червня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Станом на 26 червня 2026 року ціна нафти Brent становить $72,85 за барель, WTI — $69,54, а Urals — $58,83. У п'ятницю світові ціни на сиру нафту знизилися на 2% і демонструють різке тижневе падіння на тлі відновлення експорту через Ормузьку протоку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 26 червня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 72,85 - 1.55% WTI 69,54 - 1.27% Urals 58,83 - 5.65%

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent впали на 1,47 долара, або 1,95%, до 73,79 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту West Texas Intermediate впала на 1,44 долара, або ​2%, до 70,48 долара за барель.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, головним чинником такої динаміки стало зменшення занепокоєння ринку щодо дефіциту поставок, оскільки дедалі більше нафтових танкерів почали виходити з Ормузької протоки.

Наразі очікується, що за підсумками поточного тижня еталонні марки нафти Brent та WTI втратять у вартості близько 8%.

Аналітики компанії Sparta Commodities зазначають, що на ринку спостерігається загальний розпродаж, оскільки трейдери реагують на збільшення потоків нафти з Перської затоки, тоді як Китай досі не демонструє активного зростання попиту на сировину.

Напередодні ціни на нафту короткочасно підскочили на 2% після атаки на вантажне судно біля Оману, через яку профільне агентство ООН призупинило програму добровільної евакуації.

Офіційні особи США повідомили, що обстріл здійснив Іран, коли судно намагалося пройти через протоку. Тегеран своєю чергою заявив, що не гарантує безпеку суднам, які відхиляються від визначених Ормузьких маршрутів.

Нагадаємо, світове здешевлення нафти через розблокування Ормузької протоки дало потужний імпульс українському ринку пального. Протягом тижня в Україні стрімко обвалилися гуртові ціни на бензин, дизель та автогаз, що вже спровокувало хвилю зниження цін на заправках. Експерти прогнозують, що цей тренд у роздрібній торгівлі збережеться і найближчими днями.