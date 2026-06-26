Цена нефти на 26 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 26 июня 2026 цена нефти Brent составляет $72,85 за баррель, WTI — $69,54, а Urals — $58,83. В пятницу мировые цены на сырую нефть снизились на 2% и демонстрируют резкое недельное падение на фоне возобновления экспорта через Ормузский пролив.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 26 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 72,85 – 1.55% WTI 69,54 – 1.27% Urals 58,83 – 5.65%

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 1,47 доллара, или 1,95%, до 73,79 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть West Texas Intermediate упала на 1,44 доллара, или 2%, до 70,48 доллара за баррель.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, главным фактором такой динамики стало уменьшение беспокойства рынка по поводу дефицита поставок, поскольку все больше нефтяных танкеров стали выходить из Ормузского пролива.

Ожидается, что по итогам текущей недели эталонные марки нефти Brent и WTI потеряют в стоимости около 8%.

Аналитики компании Sparta Commodities отмечают, что на рынке наблюдается общая распродажа, поскольку трейдеры реагируют на увеличение потоков нефти из Персидского залива, тогда как Китай до сих пор не демонстрирует активный рост спроса на сырье.

Накануне цены на нефть кратковременно подскочили на 2% после атаки на грузовое судно возле Омана, через которое профильное агентство ООН приостановило программу добровольной эвакуации.

Официальные лица США сообщили, что обстрел совершил Иран, когда судно пыталось пройти через пролив. Тегеран в свою очередь заявил, что не гарантирует безопасность судам, отклоняющимся от определенных Ормузских маршрутов.

Напомним, мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку горючего. В течение недели в Украине резко обвалились оптовые цены на бензин, дизель и автогаз, что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни.