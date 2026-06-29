Латвия хочет построить совместный с Украиной завод дронов у границы

Латвия намерена максимально ускорить реализацию проекта по созданию совместного с Украиной завода по производству беспилотников и разместить его вблизи латвийской границы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Латвии Андрис Кульбергс, пишет Delfi.

По словам главы правительства, Латвия готова устранить политические барьеры и ввести специальные "зеленые коридоры" для реализации проекта. Кульбергс подчеркнул, что строительство предприятия должно способствовать экономическому развитию приграничного региона, созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.

Премьер-министр выразил надежду, что первые практические шаги по реализации проекта будут сделаны уже в этом году.

Во время заседания правительства особое внимание было уделено вопросам безопасности восточной границы Латвии. По словам Кульбергса, уже в июле или августе вдоль границ с Россией и Беларусью планируется развернуть систему противодействия беспилотникам, чтобы более оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис сообщил, что новые пограничные пункты противовоздушной обороны будут оснащаться системами перехвата дронов латвийского производства. Также власти рассматривают возможность увеличения присутствия Национальных вооруженных сил в регионе Латгалия.

Планы совместного производства беспилотников являются частью соглашения о всеобъемлющем оборонном сотрудничестве, которое Кульбергс и Владимир Зеленский подписали 9 июня. Документ предусматривает обмен опытом в области беспилотных систем, противовоздушной обороны и других оборонных технологий.

Согласно договоренностям, Украина будет предоставлять латвийской стороне практический опыт, полученный при противодействии российским атакам с применением дронов и других средств воздушного нападения.

Также правительство Латвии официально утвердило предоставление пакета поддержки для Украины, общий объем которого составляет 6,8 млн. евро. Деньги пойдут на дроны и энергетику.