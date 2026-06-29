Латвія хоче побудувати спільний з Україною завод дронів біля кордону

Латвія має намір максимально прискорити реалізацію проєкту зі створення спільного з Україною заводу з виробництва безпілотників і розмістити його поблизу латвійського кордону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем'єр-міністра Латвії Андріс Кульбергс, пише Delfi.

За словами глави уряду, Латвія готова усунути політичні бар'єри та запровадити спеціальні "зелені коридори" для реалізації проєкту. Кульбергс наголосив, що будівництво підприємства має сприяти економічному розвитку прикордонного регіону, створенню нових робочих місць та залученню інвестицій.

Прем'єр-міністр висловив сподівання, що перші практичні кроки щодо реалізації проєкту будуть зроблені вже цього року.

Під час засідання уряду окрему увагу приділили питанням безпеки східного кордону Латвії. За словами Кульбергса, вже в липні або серпні вздовж кордонів з Росією та Білоруссю планують розгорнути систему протидії безпілотникам, щоб оперативніше реагувати на потенційні загрози.

Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс повідомив, що нові прикордонні пункти протиповітряної оборони оснащуватимуться системами перехоплення дронів латвійського виробництва. Також влада розглядає можливість збільшення присутності Національних збройних сил у регіоні Латгалія.

Плани щодо спільного виробництва безпілотників є частиною угоди про всеосяжну оборонну співпрацю, яку Кульбергс та Володимир Зеленський підписали 9 червня. Документ передбачає обмін досвідом у сфері безпілотних систем, протиповітряної оборони та інших оборонних технологій.

Згідно з домовленостями, Україна надаватиме латвійській стороні практичний досвід, отриманий під час протидії російським атакам із застосуванням дронів та інших засобів повітряного нападу.

Також уряд Латвії офіційно затвердив надання пакету підтримки для України, загальний обсяг якого становить 6,8 млн євро. Гроші підуть на дрони та енергетику.