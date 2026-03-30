Латвія виділяє 6,8 млн євро на енергетику та дрони для України

Уряд Латвії офіційно затвердив надання пакету підтримки для України, загальний обсяг якого становить 6,8 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомила міністр закордонних справ країни Байба Браже в соцмережі Х.

За її словами, цей пакет допомоги сприятиме зміцненню енергетичної мережі України, притулків, інфраструктури, соціальної та громадянської стійкості, а також потенціалу у сфері використання дронів.

Раніше Латвія підписала меморандум про взаєморозуміння з провідними українськими діловими та оборонними організаціями.

Паралельно з фінансовою допомогою Латвія нарощує постачання озброєння. Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим у вівторок, у Києві повідомив, що Латвія передасть Україні додаткові бойові розвідувальні гусеничні бронетранспортери "CVR(T)".

Активізація допомоги відбувається на тлі занепокоєння країн Балтії щодо безпеки східного флангу НАТО. 28 березня Латвія, Естонія та Литва заявили, що інциденти з падінням українських дронів на їхній території свідчать про важливість зміцнення протиповітряної оборони східного флангу НАТО, країни також висловили підтримку Україні в захисті від агресії РФ.

Нагадаємо, торік Латвія передала Силам оборони України першу партію шестиколісних бронетранспортерів Patria в межах чергового пакету матеріально-технічної допомоги.