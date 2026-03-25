Латвія розпочала передачу Україні додаткових розвідувальних бронетранспортерів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час офіційного візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги. Йдеться про додаткову партію бойових розвідувальних гусеничних бронетранспортерів сімейства CVR(T).

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті Міністерства оборони Латвії.

За словами очільника оборонного відомства, процес відправки техніки вже розпочато, що має підсилити можливості Збройних сил України у проведенні розвідки та маневрених операцій.

"Ми продовжуємо надавати підтримку Україні у боротьбі проти агресора і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Виходячи з актуальних потреб Збройних сил України, ми розпочали передачу Україні додаткових бойових розвідувальних гусеничних бронетранспортерів CVR(T). Латвія завжди виступала і виступатиме за повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", – заявив Спрудс.

Як повідомили в оборонному відомстві Латвії, у 2024 році країна передала Україні дев'ять бойових розвідувальних гусеничних броньованих машин CVR(T), раніше придбаних у Великої Британії.

Нагадаємо, торік Латвія передала Силам оборони України першу партію шестиколісних бронетранспортерів Patria в межах чергового пакету матеріально-технічної допомоги.