Латвия начала передачу Украине дополнительных разведывательных бронетранспортеров

Латвия передает Украине новую партию бронемашин / Минобороны

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время официального визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи. Речь идет о дополнительной партии боевых разведывательных гусеничных бронетранспортеров семейства CVR(T).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте Министерства обороны Латвии.

По словам главы оборонного ведомства, процесс отправки техники уже начат, что должно усилить возможности Вооруженных сил Украины в проведении разведки и маневренных операций.

"Мы продолжаем оказывать поддержку Украине в борьбе против агрессора и будем делать это столько, сколько будет нужно. Исходя из актуальных потребностей Вооруженных сил Украины, мы начали передачу Украине дополнительных боевых разведывательных гусеничных бронетранспортеров CVR(T)",  – заявил Спрудс.

Как сообщили в оборонном ведомстве Латвии, в 2024 году страна передала Украине девять боевых разведывательных гусеничных бронированных машин CVR(T), ранее приобретенных в Великобритании.

Напомним, в прошлом году Латвия передала Силам обороны Украины первую партию шестиколесных бронетранспортеров Patria в рамках очередного пакета материально-технической помощи.

Автор:
Татьяна Бессараб