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Латвия передала Украине первую партию бронетранспортеров Patria

латвия, бронетранспортеры
Латвия передала Украине первую партию бронетранспортеров / Минобороны

Латвия передала Силам обороны Украины первую партию шестиколесных бронетранспортеров Patria в рамках очередного пакета материально-технической помощи. Передача состоялась во время визита в Киев премьер-министра Латвии Эвики Силини.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

В столице она встретилась с заместителем министра обороны Украины майором Валерием Чуркин и командиром Третьего армейского корпуса Сухопутных войск полковником Андреем Белецким. В ходе церемонии Эвика Силиня напомнила, что бронетехника была обещана во время ее предварительных переговоров с президентом Украины, и подтвердила готовность Латвии в дальнейшем поддерживать Украину во всех возможных формах.

"Мы очень гордимся тем, что непрерывно поддерживаем Украину не только в военном, но и в финансовом, политическом и эмоциональном плане", - отметила глава латвийского правительства. Она также подчеркнула важность обратной связи от украинских военных относительно эффективности техники, чтобы усовершенствовать ее под реальные потребности фронта.

Валерий Чуркин поблагодарил латвийское правительство и народ за системную поддержку и лидерскую роль в международных инициативах, в частности в рамках Коалиции дронов. Он отметил, что новая техника укрепляет мобильность и защиту украинских сил в наиболее опасных районах боевых действий.

По словам полковника Андрея Белецкого, бронетранспортеры Patria переданы одному из самых эффективных штурмовых подразделений Третьего армейского корпуса.

"Это самое лучшее и возможно новейшее, что получала бригада. Эти машины будут спасать жизнь наших воинов и укорачивать жизнь оккупантов", — подчеркнул командир.

В целом Украина получит от Латвии 42 боевые машины для усиления наших Сил обороны.

Автор:
Татьяна Гойденко