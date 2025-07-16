Латвія передала Україні першу партію бронетранспортерів Patria

Латвія передала Силам оборони України першу партію шестиколісних бронетранспортерів Patria в межах чергового пакету матеріально-технічної допомоги. Передача відбулася під час візиту до Києва прем'єр-міністерки Латвії Евіки Сіліні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

У столиці вона зустрілася з заступником міністра оборони України майором Валерієм Чуркіним та командиром Третього армійського корпусу Сухопутних військ полковником Андрієм Білецьким. Під час церемонії Евіка Сіліня нагадала, що бронетехніка була обіцяна під час її попередніх переговорів з президентом України, і підтвердила готовність Латвії надалі підтримувати Україну в усіх можливих формах.

"Ми дуже пишаємося тим, що безперервно підтримуємо Україну не лише у військовому, а й у фінансовому, політичному та емоційному плані", — зазначила очільниця латвійського уряду. Вона також підкреслила важливість зворотного зв'язку від українських військових щодо ефективності техніки, аби вдосконалювати її під реальні потреби фронту.

Валерій Чуркін подякував латвійському уряду та народу за системну підтримку й лідерську роль у міжнародних ініціативах, зокрема в рамках Коаліції дронів. Він наголосив, що нова техніка зміцнює мобільність та захист українських сил у найбільш небезпечних районах бойових дій.

За словами полковника Андрія Білецького, бронетранспортери Patria передані одному з найефективніших штурмових підрозділів Третього армійського корпусу.

"Це найкраще і можливо найновіше що отримувала бригада. Ці машини рятуватимуть життя наших воїнів і укорочуватимуть життя окупантів", — підкреслив командир.

Загалом, Україна отримає від Латвії 42 бойові машини для підсилення наших Сил оборони.