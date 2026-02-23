Латвия передаст Украине тепловую электростанцию в ответ на удары РФ

Латвия готовит к передаче Украине полноценную тепловую электростанцию, чтобы поддержать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных российских ударов.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Укринформ", об этом заявила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже.

По словам главы МИД, Латвия реализует беспрецедентный проект по демонтажу и перемещению оборудования теплоэлектростанции, которая больше не используется внутри страны.

Этот шаг является частью нового пакета энергетической поддержки, направленного на восстановление украинского поколения.

"Мы готовим еще один пакет поддержки, включая буквально перемещение демонтированной в Латвии теплоэлектростанции, которая нам больше не нужна", - отметила Байба Браже.

Министр подчеркнула, что Латвия "делает все возможное", чтобы помочь Украине выстоять и предотвратить затягивание войны.

Кроме энергетического оборудования, страна продолжает активно оказывать военную помощь, в частности, в рамках коалиции дронов и поставок боеприпасов.

"Завтра мы вступаем в пятый год войны. И нет более важной дискуссии, чем сегодня. Решения должны быть приняты, поэтому мы полностью отданы 20-му пакету санкций - сильному пакету, который будет включать запрет морских услуг, - а также политическим, экономическим и военным обязательствам поддерживать европейские ценности и европейские ценности свободы, война России должна быть завершена справедливым и длительным миром2, – сказала Браже.

Она отметила, что Латвия, как член Совета Безопасности ООН, произнесет это послание завтра в Совете Безопасности ООН.

Напомним, в прошлом году по результатам двусторонних переговоров между Украиной и Латвией, министр энергетики Украины Андрей Сибига и глава МИД Латвии Байба Браже договорились о выделении 125 тыс. евро на восстановление украинских энергетических объектов и стабилизацию энергосистемы страны.