Бельгия передала Украине 28 модульных котельных для резервного теплоснабжения

Черниговская область получила от правительства Бельгия 28 блочно-модульных котельных, которые снабдят общины резервным теплом в случае повреждения энергетической инфраструктуры из-за атак РФ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Из переданного оборудования 25 котельных имеют мощность 1,8 МВт каждый, большинство из них мобильные. Они оснащены топливными баками и могут быстро начать работу, если отсутствует газоснабжение или выйдут из строя основные источники тепла.

Локацию по одному из объектов посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Украине Люк Якобс, заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук, директор представительства агентства Enabel в Украине Дирк Депре и начальник Черниговская областная военная администрация Вячеслав Чаус.

Помощь предоставлена в рамках программы BE-Relieve, которая направлена на восстановление и усиление устойчивости критической и социальной инфраструктуры пострадавших от войны общин.

В ходе поездки Константин Ковальчук также ознакомился с работой восстановленной водопроводной насосной станции в Чернигове, поврежденной в результате российских ударов, и посетил другие объекты теплоснабжения. Работы по усилению систем жизнеобеспечения области продолжаются в координации с ОВА и международными партнерами.

Напомним, программа развития ООН (ПРООН) приняла решение о закупке дополнительного энергетического оборудования для Украины на сумму более 230 млн. долларов. Это поможет восстановить критически важные энергетические объекты в десятках городов после масштабных обстрелов России в начале года.

Автор:
Татьяна Гойденко