Бельгія передала Україні 28 модульних котелень для резервного теплопостачання

Чернігівська область отримала від уряду Бельгія 28 блочно-модульних котелень, які забезпечать громади резервним теплом у разі пошкодження енергетичної інфраструктури через атаки РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Із переданого обладнання 25 котелень мають потужність 1,8 МВт кожна, більшість із них — мобільні. Вони оснащені паливними баками та можуть швидко розпочати роботу, якщо буде відсутнє газопостачання або вийдуть з ладу основні джерела тепла.

Локацію з одним із об’єктів відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Бельгії в Україні Люк Якобс, заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук, директор представництва агентства Enabel в Україні Дірк Депре та начальник Чернігівська обласна військова адміністрація Вʼячеслав Чаус.

Допомогу надано в межах програми BE‑Relieve, яка спрямована на відновлення та посилення стійкості критичної і соціальної інфраструктури постраждалих від війни громад.

Під час поїздки Костянтин Ковальчук також ознайомився з роботою відновленої водопровідної насосної станції у Чернігові, пошкодженої внаслідок російських ударів, та відвідав інші об’єкти теплопостачання. Роботи з підсилення систем життєзабезпечення області тривають у координації з ОВА та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, програма розвитку ООН (ПРООН) ухвалила рішення про закупівлю додаткового енергетичного обладнання для України на суму понад 230 млн доларів. Це допоможе відновити критично важливі енергетичні об’єкти у десятках міст після масштабних обстрілів Росії на початку року.