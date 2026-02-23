Латвія передасть Україні теплову електростанцію у відповідь на удари РФ

Латвія готує до передачі Україні повноцінну теплову електростанцію, щоб підтримати енергетичну стабільність країни в умовах постійних російських ударів.

Як пише Delo.ua, посилаючись на "Укрінформ", про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

За словами очільниці МЗС, Латвія наразі реалізує безпрецедентний проєкт із демонтажу та переміщення обладнання теплоелектростанції, яка більше не використовується всередині країни.

Цей крок є частиною нового пакету енергетичної підтримки, спрямованого на відновлення української генерації.

"Ми готуємо ще один пакет підтримки, включаючи буквально переміщення демонтованої в Латвії теплоелектростанції, яка нам більше не потрібна", — зазначила Байба Браже.

Міністерка наголосила, що Латвія "робить усе можливе", щоб допомогти Україні вистояти та запобігти затягуванню війни.

Окрім енергетичного обладнання, країна продовжує активно надавати військову допомогу, зокрема в межах коаліції дронів та постачання боєприпасів.

"Завтра ми вступаємо у п'ятий рік війни. І немає важливішої дискусії, ніж сьогодні. Рішення мають бути прийняті, тому ми повністю віддані 20-му пакету санкцій – сильному пакету, який включатиме заборону морських послуг, - а також політичним, економічним і військовим зобов'язанням підтримувати європейські цінності свободи, суверенітету та територіальної цілісності України, тому війна Росії має бути завершена справедливим і тривалим миром2, - сказала Браже.

Вона зазначила, що Латвія, як член Ради Безпеки ООН, виголосить це послання завтра в Раді Безпеки ООН.

Нагадаємо, торік за результатами двосторонніх переговорів між Україною та Латвією, міністр енергетики України Андрій Сибіга та очільниця МЗС Латвії Байба Браже домовилися про виділення 125 тис. євро на відновлення українських енергетичних об’єктів та стабілізацію енергосистеми країни.