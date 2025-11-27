Стабілізація енергосистеми України: Латвія виділяє 125 тис. євро на відновлення енергетики

За результатами двосторонніх переговорів між Україною та Латвією, міністр енергетики України Андрій Сибіга та очільниця МЗС Латвії Байба Браже домовилися про виділення 125 тис. євро на відновлення українських енергетичних об’єктів та стабілізацію енергосистеми країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Фінансова підтримка Латвії для України

Очільники дипломатичних відомств України та Латвії зосередилися на підтримці української енергетичної системи напередодні зими. Українська сторона висловила вдячність за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро, який сприятиме відновленню енергетичних об’єктів, безперебійному електропостачанню та стабілізації системи.

Міністр енергетики Андрій Сибіга також подякував Латвії за постійну всебічну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення, зокрема за щорічну оборонну допомогу у розмірі 0,25% ВВП країни, загальний обсяг якої вже перевищив 1,6% латвійського ВВП.

Фото: Міністерство закордонних справ

Нагадаємо, унаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.