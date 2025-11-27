Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Стабілізація енергосистеми України: Латвія виділяє 125 тис. євро на відновлення енергетики

Сибіга
Україна отримає фінансову підтримку від Латвії / Урядовий портал

За результатами двосторонніх переговорів між Україною та Латвією, міністр енергетики України Андрій Сибіга та очільниця МЗС Латвії Байба Браже домовилися про виділення 125 тис. євро на відновлення українських енергетичних об’єктів та стабілізацію енергосистеми країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Фінансова підтримка Латвії для України

Очільники дипломатичних відомств України та Латвії зосередилися на підтримці української енергетичної системи напередодні зими. Українська сторона висловила вдячність за додатковий внесок Латвії у розмірі 125 тисяч євро, який сприятиме відновленню енергетичних об’єктів, безперебійному електропостачанню та стабілізації системи.

Міністр енергетики Андрій Сибіга також подякував Латвії за постійну всебічну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення, зокрема за щорічну оборонну допомогу у розмірі 0,25% ВВП країни, загальний обсяг якої вже перевищив 1,6% латвійського ВВП.

Фото 2 — Стабілізація енергосистеми України: Латвія виділяє 125 тис. євро на відновлення енергетики
Фото: Міністерство закордонних справ

Нагадаємо, унаслідок російських атак в Україні пошкоджені усі великі теплові та гідроелектростанції. Експорт електроенергії наразі не здійснюється. Уся вироблена електрика спрямовується виключно на потреби внутрішнього споживання.

Автор:
Ольга Опенько