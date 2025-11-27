Запланована подія 2

Стабилизация энергосистемы Украины: Латвия выделяет 125 тыс. евро на восстановление энергетики

Сибига
Украина получит финансовую поддержку от Латвии / Правительственный портал

По результатам двусторонних переговоров между Украиной и Латвией, министр энергетики Украины Андрей Сибига и глава МИД Латвии Байба Браже договорились о выделении 125 тыс. евро на восстановление украинских энергетических объектов и стабилизацию энергосистемы страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел.

Финансовая поддержка Латвии для Украины

Руководители дипломатических ведомств Украины и Латвии сосредоточились на поддержке украинской энергетической системы в преддверии зимы. Украинская сторона выразила благодарность за дополнительный взнос Латвии в размере 125 тысяч евро, который будет способствовать восстановлению энергетических объектов, бесперебойному электроснабжению и стабилизации системы.

Министр энергетики Андрей Сибига также поблагодарил Латвию за постоянную всестороннюю поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, в частности, за ежегодную оборонную помощь в размере 0,25% ВВП страны, общий объем которой уже превысил 1,6% латвийского ВВП.

Фото 2 — Стабилизация энергосистемы Украины: Латвия выделяет 125 тыс. евро на восстановление энергетики
Фото: Министерство иностранных дел

Напомним, в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не производится. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.

Автор:
Ольга Опенько