- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Стабилизация энергосистемы Украины: Латвия выделяет 125 тыс. евро на восстановление энергетики
По результатам двусторонних переговоров между Украиной и Латвией, министр энергетики Украины Андрей Сибига и глава МИД Латвии Байба Браже договорились о выделении 125 тыс. евро на восстановление украинских энергетических объектов и стабилизацию энергосистемы страны.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел.
Финансовая поддержка Латвии для Украины
Руководители дипломатических ведомств Украины и Латвии сосредоточились на поддержке украинской энергетической системы в преддверии зимы. Украинская сторона выразила благодарность за дополнительный взнос Латвии в размере 125 тысяч евро, который будет способствовать восстановлению энергетических объектов, бесперебойному электроснабжению и стабилизации системы.
Министр энергетики Андрей Сибига также поблагодарил Латвию за постоянную всестороннюю поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения, в частности, за ежегодную оборонную помощь в размере 0,25% ВВП страны, общий объем которой уже превысил 1,6% латвийского ВВП.
Напомним, в результате российских атак в Украине повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Экспорт электроэнергии пока не производится. Все произведенное электричество направляется исключительно на нужды внутреннего потребления.