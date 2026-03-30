- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Латвия выделяет 6,8 млн евро на энергетику и дроны для Украины
Правительство Латвии официально утвердило предоставление пакета поддержки для Украины, общий объем которого составляет 6,8 млн евро.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в соцсети Х.
По ее словам, этот пакет помощи будет способствовать укреплению энергетической сети Украины, приютов, инфраструктуры, социальной и гражданской устойчивости, а также потенциала в сфере использования дронов.
Ранее Латвия подписала меморандум о взаимопонимании с ведущими украинскими деловыми и оборонными организациями.
Параллельно с финансовой помощью Латвия наращивает поставки вооружения. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым во вторник в Киеве сообщил, что Латвия передаст Украине дополнительные боевые разведывательные гусеничные бронетранспортеры "CVR(T)" .
Активизация помощи происходит на фоне беспокойства стран Балтии по безопасности восточного фланга НАТО. 28 марта Латвия, Эстония и Литва заявили, что инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО, страны также выразили поддержку Украине в защите от агрессии РФ.
Напомним, в прошлом году Латвия передала Силам обороны Украины первую партию шестиколесных бронетранспортеров Patria в рамках очередного пакета материально-технической помощи.