AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Латвия выделяет 6,8 млн евро на энергетику и дроны для Украины

Латвия выделяет 6,8 млн евро на энергетику и дроны для Украины

Правительство Латвии официально утвердило предоставление пакета поддержки для Украины, общий объем которого составляет 6,8 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в соцсети Х.

По ее словам, этот пакет помощи будет способствовать укреплению энергетической сети Украины, приютов, инфраструктуры, социальной и гражданской устойчивости, а также потенциала в сфере использования дронов.

Ранее Латвия подписала меморандум о взаимопонимании с ведущими украинскими деловыми и оборонными организациями.

Параллельно с финансовой помощью Латвия наращивает поставки вооружения. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс во время встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым во вторник в Киеве сообщил, что Латвия передаст Украине дополнительные боевые разведывательные гусеничные бронетранспортеры "CVR(T)" .

Активизация помощи происходит на фоне беспокойства стран Балтии по безопасности восточного фланга НАТО. 28 марта Латвия, Эстония и Литва заявили, что инциденты с падением украинских дронов на их территории свидетельствуют о важности укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО, страны также выразили поддержку Украине в защите от агрессии РФ.

Напомним, в прошлом году Латвия передала Силам обороны Украины первую партию шестиколесных бронетранспортеров Patria в рамках очередного пакета материально-технической помощи.

Татьяна Бессараб