Україна отримає від Латвії легкі британські бронемашини CVR(T)

Україна отримає від Латвії нову партію бойових бронемашин CVR(T) для оснащення підрозділу рівня батальйону. Передача техніки вже розпочалася, про що стало відомо під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

Йдеться про легкі британські гусеничні бронемашини CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance Tracked), які перебувають на озброєнні в низці країн світу та призначені для розвідки, підтримки та спеціалізованих завдань на полі бою.

Ключовою особливістю техніки є висока мобільність, яка забезпечується легкою алюмінієвою бронеконструкцією та низьким тиском на ґрунт завдяки широким гусеницям. Це дозволяє машинам ефективно діяти на складному рельєфі, у піску, болоті та на бездоріжжі.

До родини CVR(T) входить сім основних модифікацій, серед яких розвідувальні, командно-штабні, санітарні, ремонтно-евакуаційні та протитанкові машини. Усі вони побудовані на уніфікованій платформі, що спрощує їх обслуговування та підготовку екіпажів.

У Збройних силах України вже використовуються окремі модифікації цієї техніки, зокрема FV103 Spartan, FV104 Samaritan та FV107 Scimitar Mk2.

Бронетранспортер FV103 Spartan здатний перевозити до семи військових, має кулеметне озброєння та запас ходу понад 500 кілометрів. Розвідувальна машина FV107 Scimitar Mk2 оснащена 30-мм гарматою та модернізованими системами захисту й зв’язку, зберігаючи високу швидкість і маневреність. Санітарна FV104 Samaritan призначена для евакуації поранених з поля бою та може перевозити до кількох лежачих або сидячих пацієнтів.

Поповнення парку CVR(T) має посилити можливості українських підрозділів у мобільних бойових діях та операціях на складній місцевості.

Нагадаємо, влітку Україна отримала від Латвії 42 бойові машини для підсилення Сил оборони. Відповідне рішення напередодні ухвалив латвійський уряд.