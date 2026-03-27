Украина получит от Латвии легкие британские бронемашины CVR(T)

Украина получит от Латвии новую партию боевых бронемашин CVR(T) для оснащения подразделения батальона. Передача техники уже началась, о чем стало известно во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Речь идет о легких британских гусеничных бронемашинах CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance Tracked), которые находятся на вооружении в ряде стран мира и предназначены для разведки, поддержки и специализированных задач на поле боя.

Ключевой особенностью техники является высокая мобильность, которая обеспечивается легкой алюминиевой бронеконструкцией и низким давлением грунта благодаря широким гусеницам. Это позволяет машинам эффективно действовать на сложном рельефе, в песке, болоте и бездорожье.

В семью CVR(T) входит семь основных модификаций, среди которых разведывательные, командно-штабные, санитарные, ремонтно-эвакуационные и противотанковые машины. Все они построены на унифицированной платформе, упрощающей их обслуживание и подготовку экипажей.

В Вооруженных силах Украины уже используются отдельные модификации этой техники, в частности, FV103 Spartan, FV104 Samaritan и FV107 Scimitar Mk2.

Бронетранспортер FV103 Spartan способен перевозить до семи военных, имеет пулеметное вооружение и запас хода более 500 километров. Разведывательная машина FV107 Scimitar Mk2 оснащена 30-мм пушкой и модернизированными системами защиты и связи, сохраняя высокую скорость и маневренность. Санитарная FV104 Samaritan предназначена для эвакуации раненых с поля боя и может перевозить до нескольких лежачих или сидячих пациентов.

Пополнение парка CVR(T) должно усилить возможности украинских подразделений в мобильных боевых действиях и операциях в сложной местности.

Напомним, летом Украина получила от Латвии 42 боевых машин для усиления Сил обороны. Соответствующее решение накануне приняло латвийское правительство.