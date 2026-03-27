Украина получит от Латвии легкие британские бронемашины CVR(T)

Латвия передаст Украине новую партию бронемашин
Латвия передаст Украине новую партию бронемашин

Украина получит от Латвии новую партию боевых бронемашин CVR(T) для оснащения подразделения батальона. Передача техники уже началась, о чем стало известно во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Речь идет о легких британских гусеничных бронемашинах CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance Tracked), которые находятся на вооружении в ряде стран мира и предназначены для разведки, поддержки и специализированных задач на поле боя.

Ключевой особенностью техники является высокая мобильность, которая обеспечивается легкой алюминиевой бронеконструкцией и низким давлением грунта благодаря широким гусеницам. Это позволяет машинам эффективно действовать на сложном рельефе, в песке, болоте и бездорожье.

В семью CVR(T) входит семь основных модификаций, среди которых разведывательные, командно-штабные, санитарные, ремонтно-эвакуационные и противотанковые машины. Все они построены на унифицированной платформе, упрощающей их обслуживание и подготовку экипажей.

В Вооруженных силах Украины уже используются отдельные модификации этой техники, в частности, FV103 Spartan, FV104 Samaritan и FV107 Scimitar Mk2.

Бронетранспортер FV103 Spartan способен перевозить до семи военных, имеет пулеметное вооружение и запас хода более 500 километров. Разведывательная машина FV107 Scimitar Mk2 оснащена 30-мм пушкой и модернизированными системами защиты и связи, сохраняя высокую скорость и маневренность. Санитарная FV104 Samaritan предназначена для эвакуации раненых с поля боя и может перевозить до нескольких лежачих или сидячих пациентов.

Пополнение парка CVR(T) должно усилить возможности украинских подразделений в мобильных боевых действиях и операциях в сложной местности.

Напомним, летом Украина получила от Латвии 42 боевых машин для усиления Сил обороны. Соответствующее решение накануне приняло латвийское правительство.

Автор:
Татьяна Гойденко