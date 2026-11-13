20 млрд грн задолженности: дорожники обратились к Корецкому

Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ) призвала Кабмин во главе с премьер-министром Сергеем Корецким безотлагательно начать процесс погашения почти 20-миллиардной задолженности перед подрядчиками за уже выполненные работы по защите объектов энергетики и критической инфраструктуры, восстановлению и эксплуатации автодорог.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение ассоциации.

"С начала вторжения члены НАДУ, не ожидая финансирования, собственными ресурсами восстанавливали разрушенную врагом инфраструктуру, строили фортификации и объекты защиты, обеспечивали военную логистику. Наши компании действовали так, осознавая критическую важность государственных задач для обороноспособности и жизнедеятельности страны", – говорится в нем.

НАДУ подчеркнула, что ее члены "ни разу не позволили себе решать вопрос задолженности в ультимативной форме, шантажируя остановкой работ или через информационное давление на руководство агентства", но по состоянию на сегодняшний день скрывать проблему невозможно.

"Сумма долга приобрела критические масштабы, что создает риски для финансовой стабильности отрасли", – отмечается в обращении.

По данным ассоциации, задолженность перед ООО "Автомагистраль-Юг" превышает 9,85 млрд грн, из которых для 5,7 млрд грн не определены источники финансирования, а перед Onur (ООО "Онур Конструкцион Интернешнл") – свыше 6 млрд грн, включая 3 млрд грн, не обеспеченными источниками финансирования. В то же время RDS (ООО "Ростдорстрой") задолжали 3,2 млрд грн, из которых более 2,1 млрд грн не обеспечено источниками финансирования.

"Из сообщений одного из участников рынка стало известно, что на встрече с представителями Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры наработан "план погашения имеющейся задолженности". Если это так, НАДУ может лишь приветствовать намерение государства решить проблему задолженности, которая сейчас приобрела угрожающие масштабы. Впрочем, важно, чтобы "план погашения" охватывал всех участников рынка", – подчеркивают в ассоциации.

В НАДУ добавили, что рассчитывают "на конструктивную позицию правительства, должную координацию действий ответственных органов государственной власти и принятие конкретных решений, которые обеспечат урегулирование имеющейся задолженности". От этого, как утверждает ассоциация, зависит сохранение более 15 тысяч рабочих мест и производственного потенциала, необходимого стране для строительства и восстановления инфраструктуры.

Напомним, 12 ноября основатель группы компаний Autostrada Максим Шкиль сообщил о договоренностях с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры по погашению задолженности перед компанией. По его словам, долг государства перед Autostrada составляет около 12 млрд грн, значительную часть которых планируется выплатить в ноябре-декабре 2026 года.