Крупнейшая дорожно-инфраструктурная компания договорилась с государством о плане погашения долга

Группа компаний Autostrada и Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры разработали план возврата задолженности.

Как пишет Dilo, об этом сообщил генеральный директор группы компаний Autostrada Максим Шкиль.

Он рассказал о продуктивной встрече с руководством Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, где были обсуждены все вопросы, связанные с взаимодействием компании и ведомства.

"Мы задекларировали готовность конструктивного взаимодействия в решении государственных задач. Договорились объединить усилия по реализации самых сложных объектов защиты энергетики, водоснабжения и инфраструктуры, в частности, это касается города Киева", - отметил Шкиль.

Он добавил, что по погашению существующей задолженности был наработан план возврата.

Также отдельно обсудили вопросы эксплуатационного содержания дорог. В частности, обеспечение производственных баз смесями для зимнего содержания.

"Понимаем всю ответственность, заверили руководство Агентства, что, несмотря на долг государства, все взятые обязательства будут выполнены. Надеюсь на практический результат и конструктивное дальнейшее взаимодействие", - подытожил Шкиль.

О Autostrada

Autostrada – это одна из крупнейших дорожно-инфраструктурных компаний в Украине. В Киеве компания, в частности, занимается строительством метро на Виноградаре, Харьковского шоссе и ремонтом развязки возле станции метро "Черниговская".

Ранее глава группы компаний Autostrada Максим Шкиль заявлял о приостановка работы компании на ряде инфраструктурных объектов из-за невыполнения государством финансовых обязательств.

По данным ресурса YouControl, в январе-июне текущего года ООО "ГК "Автострада" получило 2,4 млн грн чистой прибыли (за тот же период 2025 года - 91,1 млн грн) и 1,92 млрд грн чистого дохода (5,13 млрд грн).

Сообщалось, что компании "Автострада" задолжали около 15 млрд. грн. за уже выполненные работы. Из-за остановки финансирования компания планировала к концу сентября перейти к сворачиванию производственных цепей и консервации объектов.

Киевская городская государственная администрация уверяла, что в Киеве не останавливали работы на объектах транспортной инфраструктуры, где работает группа компаний "Автострада". Также продолжаются строительные работы на первой очереди Сырецко-Печерской линии метро до жилмассива Виноградарь.

После этого в Autostrada заявляли, что продолжают выполнение работ на всех своих объектах согласно утвержденным графикам, несмотря на недавнюю остановку государственного финансирования.