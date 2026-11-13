Найбільша дорожньо-інфраструктурна компанія домовилася з державою про план погашення боргу

Група компаній Autostrada і Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури напрацювали план повернення заборгованості.

Як пише Dilo, про це повідомив генеральний директор групи компаній Autostrada Максим Шкіль.

Він розповів про продуктивну зустріч з керівництвом Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, де було обговорено всі питання, пов’язані з взаємодією компанії та відомства.

"Ми задекларували готовність конструктивної взаємодії в вирішенні державних задач. Домовились обʼєднати зусилля в реалізації найскладніших об’єктів захисту енергетики, водопостачання та інфраструктури, зокрема, це стосується міста Києва", - зауважив Шкіль.

Він додав, що щодо погашення існуючої заборгованості був напрацьований план щодо повернення.

Також окремо обговорили питання експлуатаційного утримання доріг. Зокрема, забезпечення виробничих баз сумішами для зимового утримання.

"Розуміємо всю відповідальність, запевнили керівництво Агентства, що незважаючи на борг держави, всі взяті зобовʼязання будуть виконані. Сподіваюсь на практичний результат і конструктивну подальшу взаємодію", - підсумував Шкіль.

Про Autostrada

Autostrada — це одна з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні. У Києві компанія, зокрема, займається будівництвом метро на Виноградар, Харківського шосе та ремонтом розв’язки біля станції метро "Чернігівська".

Раніше голова групи компаній Autostrada Максим Шкіль заявляв про призупинення роботи компанії на низці інфраструктурних об’єктів через невиконання державою фінансових зобов’язань.

За даними ресурсу YouControl, у січні-червні поточного року ТОВ "ГК "Автострада" отримала 2,4 млн грн чистого прибутку (за той же період 2025 року – 91,1 млн грн) та 1,92 млрд грн чистого доходу (5,13 млрд грн).

Повідомлялося, що компанії "Автострада" заборгували близько 15 млрд грн за вже виконані роботи. Через зупинку фінансування компанія планувала до кінця вересня перейти до згортання виробничих ланцюгів і консервації об’єктів.

Київська міська державна адміністрація запевняла, що у Києві не призупиняли роботи на об’єктах транспортної інфраструктури, де працює група компаній "Автострада". Також продовжуються будівельні роботи на першій черзі Сирецько-Печерської лінії метро до житлового масиву Виноградар.

Після цього в Autostrada заявляли, що продовжують виконання робіт на всіх своїх об’єктах згідно із затвердженими графіками, попри нещодавню зупинку державного фінансування.