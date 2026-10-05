Найбільша дорожньо-інфраструктурна компанія продовжує роботу на всіх об'єктах: що з фінансуванням

Будівельна компанія Autostrada продовжує виконання робіт на всіх своїх об’єктах згідно із затвердженими графіками, попри нещодавню зупинку державного фінансування.

Як пише Dilo, про це повідомив власник компанії Максим Шкіль.

За його словами, Autostrada розраховує, що держава виплатить борги після надходження міжнародної фінансової допомоги.

"Робимо все від нас залежне для захисту людей і критичних обʼєктів інфраструктури. Розуміємо складну ситуацію з державними фінансами. "Автострада" продовжує виконання робіт на всіх об’єктах відповідно до затверджених графіків. Виходимо з того, що держава виконає свої зобов'язання перед галуззю за уже виконані роботи після надходження міжнародної фінансової допомоги", — підкреслив Шкіль.

Про Autostrada

Autostrada — це одна з найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні. У Києві компанія, зокрема, займається будівництвом метро на Виноградар, Харківського шосе та ремонтом розв’язки біля станції метро "Чернігівська".

Раніше голова групи компаній Autostrada Максим Шкіль заявляв про призупинення роботи компанії на низці інфраструктурних об’єктів через невиконання державою фінансових зобов’язань.

За даними ресурсу YouControl, у січні-червні поточного року ТОВ "ГК "Автострада" отримала 2,4 млн грн чистого прибутку (за той же період 2025 року – 91,1 млн грн) та 1,92 млрд грн чистого доходу (5,13 млрд грн).

Повідомлялося, що компанії "Автострада" заборгували близько 15 млрд грн за вже виконані роботи. Через зупинку фінансування компанія планувала до кінця вересня перейти до згортання виробничих ланцюгів і консервації об’єктів.

Київська міська державна адміністрація запевняла, що у Києві не призупиняли роботи на об’єктах транспортної інфраструктури, де працює група компаній "Автострада". Також продовжуються будівельні роботи на першій черзі Сирецько-Печерської лінії метро до житлового масиву Виноградар.