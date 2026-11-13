20 млрд грн заборгованості: дорожники звернулись до Корецького

Національна асоціація дорожників України (НАДУ) закликала Кабмін на чолі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким невідкладно розпочати процес погашення майже 20-мільярдної заборгованості перед підрядниками за вже виконані роботи із захисту об’єктів енергетики й критичної інфраструктури, відновлення та експлуатації автошляхів.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення асоціації.

"З початку вторгнення члени НАДУ, не очікуючи фінансування, власними ресурсами відновлювали зруйновану ворогом інфраструктуру, будували фортифікації та об’єкти захисту, забезпечували військову логістику. Наші компанії діяли так, усвідомлюючи критичну важливість державних завдань для обороноздатності та життєдіяльності країни", – йдеться в ньому.

НАДУ наголосила, що її члени "жодного разу не дозволили собі вирішувати питання заборгованості в ультимативній формі, шантажуючи зупинкою робіт або через інформаційний тиск на керівництво агентства", але станом на сьогодні приховувати проблему неможливо.

"Сума боргу набула критичних масштабів, що створює ризики для фінансової стабільності галузі", – зазначається у зверненні.

За даними асоціації, заборгованість перед ТОВ "Автомагістраль-Південь" перевищує 9,85 млрд грн, з яких для 5,7 млрд грн не визначені джерела фінансування, а перед Onur (ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл") – понад 6 млрд грн, включно з 3 млрд грн, не забезпеченими джерелами фінансування. Водночас RDS (ТОВ "Ростдорстрой") заборгували 3,2 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн не забезпечено джерелами фінансування.

"З повідомлень одного з учасників ринку стало відомо, що на зустрічі з представниками Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури напрацьовано "план погашення наявної заборгованості". Якщо це так, НАДУ може лише привітати намір держави вирішити проблему заборгованості, яка наразі набула загрозливих масштабів. Втім важливо, щоб "план погашення" охоплював усіх учасників ринку", – підкреслюють в асоціації.

У НАДУ додали, що розраховують "на конструктивну позицію уряду, належну координацію дій відповідальних органів державної влади та ухвалення конкретних рішень, які забезпечать врегулювання наявної заборгованості". Від цього, як стверджує асоціація, залежить збереження понад 15 тисяч робочих місць і виробничого потенціалу, необхідного країні для будівництва й відновлення інфраструктури.

Нагадаємо, 12 листопада засновник групи компаній Autostrada Максим Шкіль повідомив про домовленості з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури щодо погашення заборгованості перед компанією. За його словами, борг держави перед Autostrada становить близько 12 млрд грн, значну частину яких планують виплатити в листопаді-грудні 2026 року.