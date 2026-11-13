Операторы АЗС перечислили в бюджет три миллиарда гривен авансовых взносов

За январь-октябрь 2026 операторы автозаправочных станций перечислили в бюджет 3 млрд грн авансовых взносов по налогу на прибыль и НДФЛ. Это на 163,5 млн грн, или 5,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда поступления составляли 2,84 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Enkorr, со ссылкой на официальный ответ Государственной налоговой службы.

Основные показатели юридических лиц

Основную часть средств обеспечили юридические лица. За десять месяцев они уплатили 2,867 млрд грн против 2,697 млрд грн в прошлом году. Рост составил 169,8 млн грн, или 6,3%.

В октябре компании перечислили 293,1 млн. грн. авансовых взносов. Это на 24,2 млн грн, или 9%, больше, чем за тот же месяц в прошлом году. По сравнению с сентябрем поступления выросли на 3,6 млн. грн.

При этом количество юридических лиц, уплачивавших эти взносы, сократилось с 792 до 750. В то же время количество действующих лицензий на розничную торговлю горючим у компаний возросло: по состоянию на 1 ноября их было 5 111 по сравнению с 4 776 годом ранее.

Что происходит с платежами ФЛП

В отличие от крупных компаний, предприниматели-ФЛП за десять месяцев сократили налоговые вычеты. Они уплатили 134,8 млн грн против 141,1 млн грн в прошлом году. Это на 6,3 млн грн, или 4,5% меньше.

В октябре поступления от ФЛП составили 14,7 млн грн. Это на 0,8 млн грн, или 6,1% больше, чем в октябре 2025 года.

В то же время количество предпринимателей-плательщиков уменьшилось со 127 до 120. Количество их действующих лицензий на розничную торговлю горючим также сократилось – с 254 до 237.

Всего в октябре операторы АЗС уплатили 307,8 млн. грн. авансовых взносов. Это на 25 млн грн, или 8,8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Напомним, за январь-июль 2026 года операторы розничного рынка горючего уплатили 2,09 млрд грн авансовых взносов по налогу на прибыль и НДФЛ.