Украинские АЗС уплатили более двух миллиардов гривен авансовых взносов: кто увеличил платежи

За январь-июль 2026 операторы розничного рынка горючего уплатили 2,09 млрд грн авансовых взносов по налогу на прибыль и НДФЛ. Это на 96,6 млн грн, или 4,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Платежи компаний выросли

Основную сумму уплатили юридические лица - 1,991 млрд грн против 1,890 млрд грн годом ранее. Рост составил 101,1 млн. грн., или 5,3%.

В январе-июне 2026 года юридические лица перечислили 1,699 млрд грн, в июле - 291,8 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года июльские поступления от юридических лиц увеличились на 23,3 млн грн (на 8,7%) - с 268,5 млн до 291,8

При этом количество компаний, уплачивавших авансовые взносы, уменьшилось с 789 до 763. По состоянию на 1 января 2026 года эти компании имели 5 108 действующих лицензий на розничную торговлю горючим.

ФЛП оплатили меньше

За семь месяцев 2026 года физические лица-предприниматели уплатили 94,2 млн грн авансовых взносов по НДФЛ. За аналогичный период 2025 года было несколько больше – 98,7 млн грн. Таким образом, платежи сократились на 4,5 млн. грн., или 4,5%.

В январе-июне ФЛП уплатили 80,5 млн грн, в июле - 13,7 млн грн. В июле 2025 года этот показатель составил 13,84 млн. грн.

Количество ФЛП, уплачиваемых авансовыми взносами, также уменьшилось — со 128 в июле 2025 года до 120 в июле 2026-го. На 1 января 2026 года у них было 239 действующих лицензий на розничную торговлю горючим.

Напомним, в первом квартале 2026 года сети АЗС уплатили в государственный бюджет 3,7 млрд грн налогов. Этот показатель на 8% (или на 0,3 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.